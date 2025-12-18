Poziv učesnicima odbrane Srbije 1999. sa teritorije opštine Varvarin

Na osnovu zahteva Saveza rezervnih vojnih starešina Srbije i Kluba generala i admirala Vojske Srbije, Organizacija rezervnih vojnih starešina (ORVS) opštine Varvarin dobila je zadatak da organizuje prikupljanje podataka od učesnika odbrane Republike Srbije tokom 1999. godine sa teritorije ove opštine

Inicijativa obuhvata aktivna vojna lica, rezervne vojne obveznike i ratne veterane koji su tokom ratnih dejstava 1999. godine pretrpeli posledice po život i zdravlje, uključujući ranjavanja i stečene bolesti. Cilj je evidentiranje svih relevantnih podataka i dokumentacije kako bi se formirala jedinstvena baza podataka, saopšteno je iz ORVS.

– Zbog kratkog roka za dostavljanje informacija, svi učesnici odbrane Republike Srbije pozvani su da prilikom prijave ponesu lična dokumenta, dokaze o učešću u ratnim sukobima 1999. godine, kao i kompletnu zdravstvenu dokumentaciju, uključujući medicinske nalaze i otpusne liste sa lečenja – stoji u saopštenju.

Kako je navedeno, prikupljeni podaci biće objedinjeni i dostavljeni Odboru za bezbednost i odbranu Narodne skupštine Republike Srbije, sa ciljem konačnog podnošenja tužbe protiv NATO-a.

Dodatne informacije mogu se dobiti kod predsednika ORVS opštine Varvarin, Milana Jovanovića, putem imejla [email protected], ili na telefon 062/263-590.

Izvor i foto: Temnić info