Trstenik: Obezbeđena sredstva za novogodišnje paketiće

Opština Trstenik i ove godine sa posebnom pažnjom i ljubavlju misli na svoje najmlađe

U susret novogodišnjim praznicima obezbeđena su sredstva za novogodišnje paketiće za decu koja pohađaju PU „Biseri“, kako bi praznična čarolija stigla do svakog mališana.

Ove godine biće podeljeno 1.110 paketića, što će doprineti da praznična atmosfera bude ispunjena radošću, osmesima i dečjom srećom, jer nema lepšeg ukrasa praznika od iskrenog dečjeg osmeha.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik