Kampanja za bezbednost dece u saobraćaju: Cilj „Vizija nula“

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) sprovodi kampanju posvećenu unapređenju bezbednosti dece u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem ostvarivanja „Vizije nula poginule i povređene dece na našim putevima“

Ovaj cilj definisan je Nacionalnom strategijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije za period 2023–2030. godine.

Kako je istakla Milica Dragišić iz Agencije za bezbednost saobraćaja, ostvarenje ove Vizije zahteva zajednički i kontinuirani rad svih relevantnih institucija, lokalnih samouprava, obrazovnih ustanova i roditelja. Ona je upozorila da je od početka 2025. godine na putevima u Srbiji stradalo 11 dece, od kojih je devetoro bilo u svojstvu putnika, što dodatno ukazuje na ozbiljnost problema i potrebu za intenzivnijim delovanjem.

U okviru kampanje, koju Agencija stalno unapređuje novim aktivnostima, realizovan je veliki broj radionica u saradnji sa lokalnim samoupravama i društveno odgovornim kompanijama. Posebno mesto u edukaciji dece zauzima Pažljivko, prepoznatljiv simbol bezbednosti dece u saobraćaju, kroz bojanke, besplatnu knjigu „Pažljivkova pravila u saobraćaju“ za sve prvake, edukativni internet sadržaj, Pažljivkovu smotru i brojne druge aktivnosti.

Dragišić je naglasila da se sprovode i obuke roditelja o pravilnom korišćenju dečjih auto-sedišta, kao i besplatna podela sedišta u saradnji sa partnerima i lokalnim samoupravama. Upravo na ovu temu bila je posvećena i Nacionalna konferencija o bezbednosti dece kao putnika, održana 10. decembra u Novom Sadu, gde je posebno istaknuta važnost pravilne upotrebe auto-sedišta, s obzirom na to da deca najčešće stradaju kao putnici u vozilima.

Kako bi se čuo i glas najmlađih, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije raspisala je Novogodišnji likovni konkurs za učenike prvog razreda osnovnih škola pod nazivom „Bezbedan saobraćaj mojim očima“. Cilj konkursa je da deca kroz crteže prikažu kako oni vide bezbedno ponašanje u saobraćaju, bilo kao pešaci, putnici, biciklisti ili korisnici javnog prevoza.

Pravo učešća imaju svi učenici prvog razreda osnovnih škola u Srbiji, a svaki učenik može poslati jedan rad. Radovi se dostavljaju Agenciji za bezbednost saobraćaja najkasnije do 22. decembra 2025. godine, dok će pobednici konkursa biti proglašeni do kraja januara 2026. godine.

Kako je poručila Milica Dragišić, konkurs ima za cilj ne samo uključivanje dece, već i podsticanje učitelja i roditelja da razgovaraju sa najmlađima o bezbednosti i pravilnom ponašanju u saobraćaju, koristeći edukativne materijale dostupne na sajtu Pažljivko.

– Cilj je da se kroz kreativni izraz podigne svest o značaju odgovornog učešća u saobraćaju i razvije kultura bezbednosti kod dece od najranijeg uzrasta. Zajedno do Vizije nula – poručila je Dragišić.