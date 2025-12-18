BMW Moto klub Beograd i ove godine obradovao korisnike Centra za osobe sa invaliditetom

Već četvrtu godinu zaredom, u susret novogodišnjim praznicima, članovi BMW Moto kluba Beograd posećuju kruševački Centar za osobe sa invaliditetom, nastavljajući tradiciju humanosti i solidarnosti

Tako je bilo i danas, kada su korisnici Centra sa velikom radošću dočekali bajkere, koji su u prazničnoj atmosferi stigli obučeni u odela Deda Mraza.

Osmesi, druženje i praznično raspoloženje obeležili su ovu posetu, a radost nisu krili ni korisnici Centra, ali ni članovi moto kluba, koji su još jednom pokazali da bajkerska zajednica ima veliko srce.

U ime BMW Moto kluba Srbije, Goran Puce istakao je da je ova akcija deo njihove dugogodišnje humanitarne misije.

– Svake godine obilazimo oko šest gradova širom Srbije, a ovo je četvrta godina zaredom da dolazimo u Kruševac. Godinama se bavimo humanitarnim akcijama i trudimo se da upravo u vreme praznika donesemo radost onima kojima je to najpotrebnije – rekao je Puce.

Poseta BMW Moto kluba Beograd još jednom je potvrdila značaj ovakvih inicijativa, koje ne donose samo poklone, već i pažnju, podršku i osećaj zajedništva, posebno u danima kada se praznični duh deli sa drugima.