Apel vatrogasaca: Oprez tokom grejne sezone
Postavljeno: 17.12.2025
Tokom grejne sezone beleži se porast broja požara na kućama i stanovima, a većina njih nastaje zbog ljudskog nemara. Vatrogasno spasilačka služba apeluje na građane da poštuju preventivne mere i odgovorornim ponašanjem spreče izbijanje požara
– Svaka zima donosi porast broja požara na kućama i stanovima. Budimo odgovororni i sprečimo požar pre nego što se dogodi. Najčešći uzroci požara tokom grejne sezone su neispravni ili neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje grejalica bez nadzora, zapaljivi predmeti u blizini peći i preopterećenje instalacija i neispravni elektro uređaji. Većina požara nastaje zbog ljudskog nemara. Građani treba da provere svoje dimnjake i peći na čvrsta goriva, da ne ostavljaju uključene grejalice bez nadzora, ne preopterećuju elektro instalacije naročito oko novogodišnjih i božićnih praznika, udalje nameštaj i zapaljiv materij od grejnih tela, ne bacaju pepeo u plastične kontejnere i drže decu dalje od peći i šporeta. Isključite uređaje kada izlazite iz vaših domova. Ukoliko primetite požar o tome obavestite vatrogasno – spasilačku jedinicu na broj telefona 193, slušajte savete vatrogasaca spasilaca. Vaš brzi poziv može spasiti vaše živote i domove – rekao je vatrogasac-spasilac Nikola Jovanović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova konstantno apeluje da se broj 193 koristi samo za prave hitne situacije kako bi se obezbedila brza reakcija na stvarne opasnosti i izbeglo opterećenje dežurnih službi lažnim pozivima.
O. M.
Foto: Screenshot YouTube TV plus Kruševac
