Apel vatrogasaca: Oprez tokom grejne sezone

– Svaka zima donosi porast broja požara na kućama i stanovima. Budimo odgovororni i sprečimo požar pre nego što se dogodi. Najčešći uzroci požara tokom grejne sezone su neispravni ili neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje grejalica bez nadzora, zapaljivi predmeti u blizini peći i preopterećenje instalacija i neispravni elektro uređaji. Većina požara nastaje zbog ljudskog nemara. Građani treba da provere svoje dimnjake i peći na čvrsta goriva, da ne ostavljaju uključene grejalice bez nadzora, ne preopterećuju elektro instalacije naročito oko novogodišnjih i božićnih praznika, udalje nameštaj i zapaljiv materij od grejnih tela, ne bacaju pepeo u plastične kontejnere i drže decu dalje od peći i šporeta. Isključite uređaje kada izlazite iz vaših domova. Ukoliko primetite požar o tome obavestite vatrogasno – spasilačku jedinicu na broj telefona 193, slušajte savete vatrogasaca spasilaca. Vaš brzi poziv može spasiti vaše živote i domove – rekao je vatrogasac-spasilac Nikola Jovanović.