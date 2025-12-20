U Dom zdravlja Brus stigao novi sterilizator kupljen opštinskim sredstvima

Najsavremeniji aparat za sterilisanje medicinskih instrumenata koji predstavlja osnov rada u medicini dopremljen je nedavno Domu zdravlja Brus

Novi autoklav finansiran je iz opštinskog budžeta, a kako je istakla glavna medicinska sestra, Zorica Grujić, ovaj aparat će umnogome doprineti efikasnijem radu lekara.

– Dom zdravlja Brus je dobio savremeni automatski parni sterilizator koji nam je neophodan svakodnevno u radu. Do sada smo imali aparat na kome smo radili, koji smo kao donaciju dobili 2002. godine i zadovoljni smo radom ali počeo je da se često kvari pa smo imali strašno skupe popravke. Od početka ove godine drastično je smanjio mogućnost rada. Obratili smo se lokalnoj samoupravi za nabavku novog sterilizatora što je i učinjeno. Ja se zahvajljujem i zadovoljna sam jer je lokalna samouprava shvatila koliko je ovaj aparat bitan u našem radu. Dobili smo savremen sterilizator koji će nam služiti dugo godina. Nas pet sestara je prošlo obuku. Dom zdravlja Brus je akreditovana ustanova i po svim standardima mi moramo da imamo i obnavljamo opremu – rekla je Grujić.

Iako je stari aparat radio čak 23 godine, u bruskom Domu zdravlja nije zabeležena nijedna bolnička infekcija.

Zamenica predsednika opštine Marjana Đokić je naglasila da će opštinska uprava uvek biti tu za zdravstvenu ustanovu.

– Lokalna samouprava bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi, itekako vodi računa i brine o svojim sugrađanima. Iz sopstvenog budžeta opštine uspeli smo da izdvojimo 4,5 miliona dinara za kupovinu autoklava tako da se nadam da ćemo i ubuduće uspevati da investiramo u opremu i sve ono što je potrebno za naš Dom zdravlja i zdravlje naših sugrađana – istakla je Đokić.

Dom zdravlja Brus je u ovoj godini imao značajne investicije. Nabavljen je ultrazvučni aparat, vredan 4 miliona dinara, finansiran sredstvima Ministarstva zdravlja. Namenjen je službi radiološke ultrazvučne dijagnostike. Takođe, od ambasade Poljske dopremljena je nova stomatološka stolica. Lokalna samouprava finansirala je nabavku novog sterilizatora.

Ono što je prema rečima pomoćnice direktorke Dragane Živadinović neophodno, je kontinuirano obnavljanje medicinske opreme što će biti jedan od prioritetnih planova i za sledeću godinu.

– Planirana je nabavka novih dijagnostičkih aparata, ekg aparata, inhalatora, defibrilatora, nabavka sanitetskih i terenskih vozila. Ako imamo u vidu konfiguraciju terena ovde, godišnje naša vozila pređu preko 55 000 km. Prosek vozila sada je preko 12 godina pa je neophodno njihovo hitno obnavljanje. Planirana je i realizacija projekta za celu zgradu Doma zdravlja u okviru energetske eikasnosti i uvođenje novih zdravstvenih tehnologija. Dom zdravlja Brus je dobio akreditaciju sa najvećim akreditacionim periodom na sedam godina i moram da pomenem da je naša ustanova akreditovana u kontinuitetu od 2013. godine – rekla je Živadinović.

Ona je dodala da su tokom ove godine sprovedeni skrining programi, ali i da na opštoj medicini koja je noseća služba u Domu zdravlja nedostaje 4 lekara. Istakla je saradnjU sa nadležnim Zavodom za javno zdravlje Kruševac u cilju unapređenja kvaliteta rada i smanjivanja troškova koje bi osiguranici imali da moraju direktno da odu do Zavoda.

