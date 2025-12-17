Onlajn praćenje i upoređivanje cena u 27 trgovinskih lanaca

Kupovina osnovnih namirnica danas je neminovnost, ali potrošači najčešće biraju prodavnice koje su im najbliže ili najpristupačnije. Ipak, kada su cene transparentne i lako uporedive, mnogi mogu da se odluče i za drugačiji izbor, posebno ako na vreme uoče sniženja proizvoda koji su im potrebni

Upravo to omogućava platforma „Cenovnici po uredbi“, na kojoj su javno dostupne cene proizvoda u čak 27 trgovinskih lanaca. Građani na jednom mestu mogu da vide aktuelne cenovnike, ali i detaljan pregled cena po datumima, kao i njihovo kretanje tokom vremena. Dostupne su i liste proizvoda kod kojih je zabeležen najveći rast ili pad cena.

Korišćenje platforme je jednostavno, izborom željenog trgovinskog lanca prikazuju se kategorije proizvoda, poput kozmetike, mesa, hleba i peciva, ribe, testenina, brašna, pelena i drugih artikala. Za svaku kategoriju naveden je broj proizvoda, broj sniženih artikala, kao i njihove cene, što potrošačima olakšava planiranje kupovine.

Važno je napomenuti da su za tačnost podataka odgovorni sami trgovinski subjekti koji dostavljaju informacije, dok nadležno Ministarstvo ima ulogu njihove obrade i objavljivanja. Podaci se dostavljaju svakog ponedeljka do 14 časova, a na portalu se ažuriraju narednog dana.

Na ovaj način građani dobijaju alat koji im može pomoći da racionalnije troše, uporede ponudu i pronađu povoljnije opcije, umesto da se oslanjaju isključivo na blizinu prodavnice ili ustaljene navike.