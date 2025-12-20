Bez provizije za kupovinu evra u menjačnicama

Narodna banka Srbije donela je odluku da se u narednom periodu ukine naplata provizije prilikom prodaje evra građanima u menjačnicama. Ova mera uvedena je kako bi se građani zaštitili od naglih i neopravdanih poskupljenja, ali i da bi se smanjile tenzije koje su se poslednjih dana pojavljivale u vezi sa kretanjem kursa

U centralnoj banci ističu da analiza pokazuje da nema razloga za uznemirenost, srednji kurs dinara prema evru je stabilan, dok banke nisu menjale raspon kupovnih i prodajnih kurseva na svojim digitalnim kanalima. Takođe, većina menjačnica primenjuje prodajne kurseve koji su znatno niži od onih koji su povremeno privlačili pažnju javnosti.

Posebno je ukazano da se iznosi od oko 120 dinara za evro, koji su se sporadično pojavljivali na menjačkim tablama i društvenim mrežama, nisu formirali na osnovu realnih tržišnih kretanja. Takvi iznosi bili su mogući isključivo kada su istovremeno primenjivani maksimalno dozvoljeno odstupanje kursa i najviša zakonom propisana provizija.

Upravo ukidanjem provizije se uklanja mogućnost da se u javnom prostoru pojavljuju kursevi koji mogu imati zbunjujući ili uznemirujući efekat na građane. Time se sprečava i širenje pogrešne slike o stanju na deviznom tržištu.