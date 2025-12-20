Sačuvati zdrav razum u Srbiji: Kako ptice mogu pomoći?

Sezona zimske prihrane ptica je u toku. U okviru pripreme akcije zimskog brojanja ptica „Ptice moje hranilice“, iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica podsećaju da benefite od zimske prihrane nemaju samo brojne vrste koje posećuju hranilice, već i ljudi koji ih prihranjuju

Brojna naučna istraživanja i lična iskustva su pokazala pozitivan uticaj posmatranja ptica na mentalno zdravlje. Kako to ptice, zapravo, rade?

U svakodnevnom životu većina ljudi oseća različite mentalne i emocionalne pritiske iako ih možda ne može uvek jasno imenovati. Briga o mentalnom zdravlju pojedinca i zajednice je važna, doprinosi razvijanju osećanja zajedništva i promoviše principe pomaganja i negovanja. Mentalno zdravlje može biti ugroženo, posebno kada ne vodimo računa o prisutnim rizicima i ne razvijamo strategije zaštite i unapređenja.

Jedan od rizika je udaljavanje od prirode i njenih blagotvornih uticaja, uz prekomerno i pasivno izlaganje informacijama posredovanim putem digitalnih medija. Digitalna iscrpljenost nastaje kao posledica predugog boravka u digitalnom okruženju u kome vlada zakon neprestane stimulacije. Konstantno stimulisanje digitalnim informacijama (bitnim i nebitnim), iskrivljuje saznanja i opterećuje lične emocionalne i socijalne resurse. Posledice mogu biti nedostatak vremena za proradu utisaka, kroz samoposmatranje i komunikaciju sa drugima, kao i gubitak doživljaja dublje povezanosti sa drugim ljudima i svetom oko sebe.

Na ovu globalno prepoznatljivu sliku, u Srbiji postoje dodatni izazovi po mentalno zdravlje koji su intenzivirani u prethodnih godinu dana: izuzetno jake političke i društvene tenzije, hronična društvena i egzistencijalna nesigurnost, osećaj pravne i institucionalne nezaštićenosti, ugroženost osnovnih ekoloških temelja života u pojedinim delovima zemlje.

U ovakvim okolnostima, a s obzirom na to da je krenula sezona zimske prihrane ptica, DZPPS želi da skrene pažnju na aktivnost posmatranja ptica koja je jednostavna i dostupna, a za koju je prethodnih godina dokazano, kroz različita naučna istraživanja, da blagotvorno utiče na mentalno zdravlje iako, naravno, ne može zameniti stručnu psihološku podršku, terapiju ili medicinski tretman. Šta sve pozitivno doživljavamo dok posmatramo ptice?

Oduševljenje – Scene na hranilici su izuzetno dinamične. Pojavljuju se brojne vrste ptica koje se razlikuju po brojnosti, veličini, boji, oglašavanju i svom ponašanju prema hrani i drugim jedinkama. Ovim prizorima ćete biti privučeni bez ikakvog napora, osećajima iznenađenja i oduševljenja kada otkrijete da je ptičji svet oko nas bogatiji nego što ste podrazumevali.

Povezanost sa prirodom – Ptice su, za razliku od drugih divljih životinja, izuzetno vidljive, to je praktično deo prirode koji može da sleti na vašu terasu ili prozor. Kada primetite da čin iznošenja hrane zaista privlači ptice, a zatim i kada one počnu redovno do dolaze jer im ponuđena hrana pomaže da lakše prežive, osećaj povezanosti sa prirodom je realan.

Obnavljanje pažnje – Posmatranje, prepoznavanje ptica ili njihovo brojanje fokusira naša čula i pažnju na sadržaj koji je pre svega prijatan. Nakon vremena posmatranja ptica javlja se osećaj celovitije pažnje i koncentracije sa kojim se potom drugačije pristupa i drugim aktivnostima.

Duboka zaokupljenost (Flow) – Podstaknuti radoznalošću i pojačanom koncentracijom, neosetno ćete biti uvučeni u ovu aktivnost, do te mere da lako zanemarite protok vremena, a ruminiranje nad brigama može da oslabi. Osećaj duboke zaokupljenosti čini da se perspektiva gledanja na svet izmeni za vreme posmatranja: izolujući osećaj sopstvene važnosti slabi i pojavljuje se blagotvoran osećaj pripadnosti širem prirodnom poretku sveta.

Pripadnost zajednici – Posmatrači ptica najčešće žele da svoja iskustva podele sa drugim ljubiteljima prirode i da skrenu pažnju onima koji još uvek ne prihranjuju i ne posmatraju ptice. Kada posmatrate ptice sa još nekim, dublje se povezujete zajedničkim iskustvom. Kada osetite da vas neko razume ili vam otkrije nešto novo o pticama, osećate se kao pripadnik naizgled nevidljive ali povezane zajednice posmatrača i ljubitelja ptica.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva građane da prihranjuju ptice i da opisana iskustva posmatranja provere i lično, u praksi. Savete o tome kako i čime pravilno prihranjivati ptice, možete pronaći na specijalizovanom sajtu hranilice.pticesrbije.rs. A, zatim se naredne godine, od 16. do 18. januara, možete priključiti kolektivnoj akciji „Ptice moje hranilice“, kada građani širom Srbije broje ptice na svojim hranilicama i rezultate dostavljaju preko pomenutog sajta.

Izvor: pticesrbije.rs

Foto: Freepik.com