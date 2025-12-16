AKC Gnezdo: U nedelju premijera filma „Indeks“

Postavljeno: 16.12.2025

U prostorijama Alternativnog kulturnog centra „Gnezdo“ premijerno će, u nedelju 21. decembra od 19 sati, biti prikazan dugometražni studentski igrano-dokumentarni film „Indeks“ autora Miloša Živanovića

Film je posvećen žrtvama pada nadstrešnice i svim borcima za istinu i pravdu.

U njemu glume Pele Lazarević, Seka Sablić, Tika Stanić, Bojan Dimitrijević i drugi.

Ulaz je slobodan. Zbog ograničenog broja mesta za sedenje, organizatori preporučuju rezervaciju mesta prijavom na [email protected].

Promocija knjige „Kad muze plešu“ 18. decembra u „Grizliju“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
16. decembar 2025., 18:58
 

Prognoza -
1°C
Apparent: -4°C
Pritisak: 1028 mb
Vlažnost: 98%
Vetar: 0.6 m/s S
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top