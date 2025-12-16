AKC Gnezdo: U nedelju premijera filma „Indeks“

U prostorijama Alternativnog kulturnog centra „Gnezdo“ premijerno će, u nedelju 21. decembra od 19 sati, biti prikazan dugometražni studentski igrano-dokumentarni film „Indeks“ autora Miloša Živanovića

Film je posvećen žrtvama pada nadstrešnice i svim borcima za istinu i pravdu.

U njemu glume Pele Lazarević, Seka Sablić, Tika Stanić, Bojan Dimitrijević i drugi.

Ulaz je slobodan. Zbog ograničenog broja mesta za sedenje, organizatori preporučuju rezervaciju mesta prijavom na [email protected].