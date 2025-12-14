Promocija knjige „Kad muze plešu“ 18. decembra u „Grizliju“

Postavljeno: 14.12.2025

Promocija prve zbirke poezije „Kad muze plešu“ talentovane kruševačke pesnikinje Danice Zdravković biće održana 18. decembra u kultnom stecištu ovdašnje avangardne inteligencije – kafeu „Grizli“

– Zbirka je nagrađena drugim mestom na književnom konkursu „Zlatni hrast“ i nastajala je iz želje da se umetnost pretoči u reč, pokret i ritam. Te večeri, uz muziku i stihove, moje muze će ponovo zaigrati, najavljuje mlada poetesa svoju promociju.

Iza ove zbirke pesama stoji izdavačka kuća „Nova poetika“, na čijem se čelu nalazi takođe Kruševljanin Milomir Bata Cvetković.

Danica Zdravković rođena je 2003. godine u Kruševcu. Diplomirala grafički dizajn na Beogradskoj politehnici.

Prsten despota Stefana uručen Bojanu Lazareviću

