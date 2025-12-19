Pojeftinilo gorivo: Nove cene važe do 26. decembra

Postavljeno: 19.12.2025

Vozači u Srbiji od danas (19. decembar), pa sve do 26. decembra, gorivo će plaćati po novim, nižim cenama

Prema najnovijoj odluci, od 15 časova litar evrodizela na benzinskim pumpama košta 196 dinara, dok se litar benzina evropremijum BMB 95 prodaje po ceni od 179 dinara.

U odnosu na prethodni period, i dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara, što predstavlja blago rasterećenje za vozače pred kraj godine. Nove cene važiće do sledećeg petka, kada se očekuje novo usklađivanje.

