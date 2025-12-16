Trayal Korporaciji dodeljeno priznanje Privredne komore Srbije

Dualnom obrazovanju u Trayal Korporaciji posvećuje se velika pažnja zbog višestrukog značaja. To je prepoznala i Privredna komora Srbije koja je danas u Beogradu Trayalu dodelila nagradu za poseban doprinos u realizaciji dualnog obrazovanja.

Nagradu je ispred Korporacije primila Vesna Kovačević Stanković, zamenica generalnog direktora.

– I u narednoj školskoj godini Trayal će nastaviti sa višegodišnjom praksom uključivanja učenika u program dualnog obrazovanja i to u oblasti gumarstva, ​zatim u Fabrici zaštitnih sredstava i u ugostiteljstvu u našim objektima u sastavu Jastrebac Lake Resorta – izjavila je Vesna Kovačević Stanković.

Višestruke su prednosti dualnog obrazovanja za čije se uvođenje ​i omasovljavanje u Srbiji intenzivno zalagao i generalni direktor Trayala Miloš Nenezić u svojstvu privrednika, sa pozicije predsednika Skupštine Privredne komore Srbije i predsednika Unije poslodavaca Srbije.​ Ovaj program donosi značajne koristi i za poslodavce i za učenike.