Trayal Korporaciji dodeljeno priznanje Privredne komore Srbije
Postavljeno: 16.12.2025
Dualnom obrazovanju u Trayal Korporaciji posvećuje se velika pažnja zbog višestrukog značaja. To je prepoznala i Privredna komora Srbije koja je danas u Beogradu Trayalu dodelila nagradu za poseban doprinos u realizaciji dualnog obrazovanja.
Nagradu je ispred Korporacije primila Vesna Kovačević Stanković, zamenica generalnog direktora.
– I u narednoj školskoj godini Trayal će nastaviti sa višegodišnjom praksom uključivanja učenika u program dualnog obrazovanja i to u oblasti gumarstva, zatim u Fabrici zaštitnih sredstava i u ugostiteljstvu u našim objektima u sastavu Jastrebac Lake Resorta – izjavila je Vesna Kovačević Stanković.
Višestruke su prednosti dualnog obrazovanja za čije se uvođenje i omasovljavanje u Srbiji intenzivno zalagao i generalni direktor Trayala Miloš Nenezić u svojstvu privrednika, sa pozicije predsednika Skupštine Privredne komore Srbije i predsednika Unije poslodavaca Srbije. Ovaj program donosi značajne koristi i za poslodavce i za učenike.
