Poreska uprava: Pijačni prodavci izuzeti od fiskalizacije do kraja 2026.

Postavljeno: 17.12.2025

Poreska uprava je izdala saopštenje u kome navodi da je za obveznike fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima odložena obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, do 31. decembra 2026. godine

U saopštenju se dodaje da su pijačni prodavci izuzeti od obaveze fiskalizacije do kraja sledeće godine izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja od 5. decembra 2025. godine.

