Stonoteniseri Ping Pong-a ekipni prvaci Centralne Srbije

-Mladi stonoteniseri Ping Pong-a sa trenerom Vasilijem Mileticem dvostruki prvaci Centralne Srbije-

Mladi stonoteniseri Ping Pong-a u konkurenciji juniora i mlađih kadeta na prvenstvu Centralne Srbije koje je održano u Kragujevcu, pod vođstvom trenera Vasilija Miletića su na superioran način osvojili dva prva mesta. Sa svim pobedama došli su do ovog velikog uspeha i na najlepši mogući način završili ovu takmičarsku godinu.