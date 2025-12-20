Stonoteniseri Ping Pong-a ekipni prvaci Centralne Srbije
-Mladi stonoteniseri Ping Pong-a sa trenerom Vasilijem Mileticem dvostruki prvaci Centralne Srbije-
Mladi stonoteniseri Ping Pong-a u konkurenciji juniora i mlađih kadeta na prvenstvu Centralne Srbije koje je održano u Kragujevcu, pod vođstvom trenera Vasilija Miletića su na superioran način osvojili dva prva mesta. Sa svim pobedama došli su do ovog velikog uspeha i na najlepši mogući način završili ovu takmičarsku godinu.
