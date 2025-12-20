Stonoteniseri Ping Pong-a ekipni prvaci Centralne Srbije

Postavljeno: 20.12.2025

-Mladi stonoteniseri Ping Pong-a sa trenerom Vasilijem Mileticem dvostruki prvaci Centralne Srbije-

Mladi stonoteniseri Ping Pong-a u konkurenciji juniora i mlađih kadeta na prvenstvu Centralne Srbije koje je održano u Kragujevcu, pod vođstvom trenera Vasilija Miletića su na superioran način osvojili dva prva mesta. Sa svim pobedama došli su do ovog velikog uspeha i na najlepši mogući način završili ovu takmičarsku godinu.

Održano predavanje „Sveta tajna braka“ u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
20. decembar 2025., 14:11
 

Magla
6°C
Apparent: 4°C
Pritisak: 1021 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 0.4 m/s NNW
UV-Index: 1.3
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top