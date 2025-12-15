Grad Kruševac raspisao javni poziv za energetsku sanaciju objekata

Danas je raspisan Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Kruševca za 2025. godinu, a tim povodom je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj, Ana Prvanov pozvala građane da se prijave kako bi unapredili energetsku efikasnost svojih objekata

Prvanov je istakla da je ove godine izdvojen 31 milion 250 hiljada dinara, dodavši da je velika zainteresovanost sugrađana bila prethodnih godina, te da je Grad konkurisao za veća sredstva kod Ministarstva rudarstva i energetike.

Tako će 12,5 miliona biti izdvojeno iz gradskog budžeta, a 18,25 miliona dinara predstavljaju sredstva Ministarstva.

– Uslovi su isti kao i prethodnih godina, s tim što građani moraju da dostave jedan račun za struju u visini od najmanje 80 kilovata mesečne potrošnje, kako bi se potvrdilo da se u tim objektima živi. Ostala dokumentacija je ista – objekti moraju da budu legalizovani, a vlasnici objekata mogu da konkurišu na javni poziv. Ukoliko nisu vlasnici, ili su vlasnici samo dela objekta, moraju da imaju saglasnost suvlasnika. Takođe, potrebno je prikupiti jedan predračun za meru za koju se konkuriše, sa liste privrednih subjekata koji učestvuju zajedno sa nama u ovom javnom pozivu.

Mere za koje građani mogu da konkurišu su zamena prozora i vrata, termoizolacija, kotlovi na gas i kotlovi na biomasu. Unutrašnje instalacije ne mogu da budu posebna mera, već moraju da idu u paketu sa jednom od ove dve mere. Takođe, predviđene su i toplotne pumpe, kao i solarni paneli.

– Javni poziv biće otvoren narednih 45 dana, odnosno do utroška sredstava. Za sugrađane koji spadaju u kategoriju socijalno ugroženih, javni poziv ostaje otvoren tokom celog perioda od 45 dana, nakon čega se njihove prijave prosleđuju Ministarstvu, koje će sufinansirati njihove subvencije. Za ostale sugrađane, koji ne spadaju u ovu kategoriju, predviđeno je sufinansiranje u iznosu od 31,25 miliona dinara.

Inače, predaja potrebne dokumentacije će započeti 25. decembra.

