Održane sednice skupština u Trsteniku, Varvarinu i Aleksandrovcu

U Rasinskom okrugu održane su sednice skupština opština Trstenik, Varvarin i Aleksandrovac na kojima su usvojeni budžeti za 2026. godinu i donete druge važne odluke za funkcionisanje lokalne zajednice

Priredio: Ognjen Milićević

Usvojen budžet opštine Trstenik za 2026. godinu

Skupština opštine Trstenik usvojila je budžet za 2026. godine. Godinu dana u rekordnom iznosu od 2.100.000.000 dinara, što obuhvata značajna ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje, socijalnu zaštitu, sport i unapređenje kvaliteta života građana

Planirana sredstva uključuju: 40 miliona dinara za čišćenje jezera za vodosnabdevanje, 15 miliona dinara za nastavak izgradnje objekta vrtića, 43 miliona dinara za projekat energetske efikasnosti Tehničke škole, 45 miliona dinara za besplatan prevoz učenika, penzionera i nosilaca boračkih ličnih karta, 30 miliona dinara za usluge Centra za socijalni rad, geronto-domaćice i lične pratioce, 3 miliona dinara za program „Roditelj-Negovatelj“, 162 miliona dinara za izgradnju i rekonstrukciju puteva, 21 milion dinara za Dom zdravlja, 41.5 miliona dinara za sport, 54 miliona dinara za regulisanje besnog vodotoka vazdušnog toka, 6 miliona dinara za rekonstrukciju biblioteke u Velikoj Drenovi, 6 miliona dinara za izgradnju pristupne staze gradu Jerini, 24 miliona dinara za novčane kartice osnovcima.

Budžetom su izdvojena sredstva i za: paketiće za predškolce i učenike nižih razreda, besplatna putovanja , novčane nagrade za dobitnike priznanja na republičkim takmičenjima, laptopi za đake generacije i stipendije za najbolje đake i studente.

Dodatne investicije uključuju: 2 miliona dinara za par renoviranje Čajkine škole, 2.5 miliona dinara za objekat Mesne zajednice Ugljarevo i 1.2 miliona dinara za izgradnju tribina na stadionu.

Usvojenim budžetom potvrđuje opredeljenje opštine Trstenik za dalji razvoj, unapređenje javnih usluga i podršku svim generacijama građana.

Skupština opštine Varvarin: Usvojen budžet za 2026.

U sali Skupštine opštine Varvarin održana je XVII sednica lokalnog parlamenta, na čijem dnevnom redu se našlo ukupno 26 tačaka. Odbornici su, najpre, usvojili zapisnik sa XVI sednice Skupštine opštine Varvarin, a zatim je potvrđen mandat novoizabranom odborniku sa izborne liste “Aleksandar Vučić – Varvarin ne sme da stane” Nenadu Mijajloviću iz Donjeg Krčina, koji će u skupštinskim klupama zameniti Dejana Milanovića.

U nastavku sednice razmatran je i usvojen predlog odluke o izvršenju budžeta opštine Varvarin za period januar – septembar 2025. godine, kao i predlog odluke o budžetu opštine za 2026. godinu. Predsednica opštine, dr Violeta Lutovac Đurđević, istakla je da budžet za narednu godinu iznosi 697.505.750,00 dinara, dok su preneta neutrošena sredstva iz ove godine 27.150.800,00 dinara.

– Ono što smo planirali to su veća sredstva za uslugu ličnog pratioca i ono što sledi u narednom periodu jeste korekcija te odluke koja prati pružanje usluge i funkcionisanje ličnog pratioca na području naše opštine, a imajući u vidu da je naša opština uslugu ličnog pratioca plaćala u celokupnom radnom vremenu od 8 sati dnevno, dok ostale opštine u našem okruženju plaćaju 4 sata radnog vremena, jer zdravstveno stanje dece koja koriste tu uslugu je takvo da samo 4 sata dnevno mogu da pohađaju školu i da budu aktivni – naglasila je predsednica opštine i podsetila da opština Varvarin finansira i prevoz te dece do odlaska u školu, ali i troškove ličnih pratilaca.

Ona je dodala i da je za studentske stipendije opredeljeno ukupno 3.900.000,00 dinara, pola miliona dinara za mere populacione politike, a koje se odnose na porodice sa 3 i više deteta, kao i milion dinara kao podršku parovima koji tokom godine stupe u brak. Dr Violeta Lutovac Đurđević se osvrnula i na kapitalne investicije i drumski saobraćaj rekavši da je opredeljeno za 2026. godinu oko 58 miliona dinara.

– Za izgradnju putne infrastrukture planirali smo 35.800.000,00 dinara, a 21.500.000,00 za tekuće popravke i održavanje nekategorisanih puteva. Menjamo na današnjoj sednici Skupštine i odluku o isključivom pravu za održavanje nekategorisanih puteva, razgovarali smo sa direktorom JKP “Varvarin”, postoje stvari koje još do kraja godine i sa početkom godine, tokom zimskih meseci, treba da odradimo i da kupimo ono što treba, da uložimo ono što nedostaje, vezano za opremanje, kada su mašine u pitanju, ali smatramo da JKP “Varvarin” može opštini da bude od koristi u narednoj godini, a kada je u pitanju održavanje nekategorisanih puteva – istakla je dr Violeta Lutovac Đurđević.

Kada je u pitanju izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže, predsednica opštine je navela da je za izgradnju kanalizacione mreže planirano 15 miliona dinara, a za projektnu dokumentaciju 500.000,00 dinara za projektnu dokumentaciju koja nedostaje, dok je za izgradnju vodovodne mreže planirano 18 miliona dinara, kao i pola miliona za projektnu dokumentaciju.

– Nakon pregleda kapaciteta i ispravnosti vode u Bačini, dobili smo dobre rezultate i Bačina poseduje adekvatan kapacitet, tako da ćemo moći već u narednoj godini da krenemo sa pruključcima korisnika na sistem vodosnabdevanja, što je od ogromnog značaja kako za same meštane ove mesne zajednice, tako i za celu opštinu Varvarin. Vodosnabdevanje Bačine biće samostalno, iz tog bunara, a biće moguće odratiti i do 1.600 priključaka sa tog bunara. Pored toga što će Bačina imati zaseban sistem vodosnabdevanja, pozitivno je i to što sistem koji snabdeva Varvarin neće biti opterećen. Planirali smo i 13 miliona dinara za ulaganje u vodosnabdevanja Bošnjana i Maskara, planiramo da iskopamo bunar koji će povezati već izgrađenu vodovodnu mrežu, a koji će se koristiti za ove dve mesne zajednice i koji će biti povezan na našu fabriku vode u Varvarinu. Tim sredstvima biće izgrađena dva bunara – jedan u fabrici vode i drugi koji će se nalaziti između Maskara i Bošnjana, tako da očekujemo da ćemo na taj način rešiti i problem vodosnabdevanja i u ova dva sela – pojasnila je dr Violeta Lutovac Đurđević.

Ona dodaje da je za radove u domovima kulture na području varvarinske opštine planirano 10 miliona dinara, za razvoj sporta je planirano takođe 10 miliona dinara, udvostručena su sredstva i za funkcionisanje kulturno-umetničkih društava i u narednoj godini iznosiće 2 miliona dinara, za Centar za socijalni rad planirano je 18.873.000,00 dinara, za realizaciju programa Crvenog krsta Varvarin 7.370.000,00, za potrebe Dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju 21.700.000,00 dinara, za verske zajednice 4 miliona i 500.000,00 dinara za funkcionisanje udruženja građana.

Programi podrške poljoprivrednicima biće finansirani sa 20 miliona dinara, dok će programi podrške preduzetništvu, koji se realizuju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, biti finansirani sa 5 miliona dinara.

Predsednica opštine ističe i da je za programe vezane za bezbednost saobraćaja opredeljeno 860.000,00 dinara, subvencionisanje JKP “Varvarin” iznosiće 1,5 miliona, dok je za rad JP “Rasveta Varvarin” planirano 12.847.000,00 dinara. Za PU “Naša radost” planirano je 110.600.000,00, za osnovno obrazovanje planirano je 40.930.000,00 dinara, a za srednjoškolsko obrazovanje planirano 10 miliona dinara.

Odbornici su se izjasnili i o kadrovskom planu Opštinske uprave, stručnih službi i posebnih organizacija za narednu godinu, kao i odluci o obrazovanju Štaba za vanredne situacije. Na dnevnom redu našle su se i tačke koje se odnose na izmene i dopune odluka o komunalnim taksama, grobljima i sahranjivanju, kao i na utvrđivanje nosioca isključivog prava za obavljanje određenih delatnosti na području opštine Varvarin u 2026. godini.

Usvojeni su i predlozi rešenja koji se tiču na davanje saglasnosti o promeni cena komunalnih usluga, rashodovanja i prodaje oštećenih, dotrajalih i neupotrebljivih osnovnih sredstava, kao i izmene finansijskog plana JKP “Varvarin”. Razmatrani su i usvojeni i izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća za period od 1. januara do 30. septembra 2025. godine, kao i odluka o organizaciji rada organa, preduzeća i ustanova opštine Varvarin u uslovima ratnog ili vanrednog stanja.

Pred odbornicima Skupštine opštine Varvarin našli su se i predlozi rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost, rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Komisije za stipendiranje studenata, ali i rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Mirko Tomić” u Obrežu.

Skupština opštine Aleksandrovac: Usvojen budžet opštine za 2026.

Na sednici SO Aleksandrovac, kojom je predsedavao predsednik Milan Minić, razmatrano je 26 tačaka dnevnog reda, od kojih je svakako najvažnija bila ona o budžetu opštine za narednu godinu.

Nakon iscrpne rasprave, odbornici su većinom glasova doneli Odluku o budžetu opštine za 2026.godinu u iznosu od 1.251.760.849 dinara, te doneli Odluku o lokalnim komunalnim taksama.

Takođe su utvrdili Program održavanja, uređenja i izgradnje infrastrukture za narednu godinu i usvojili Kadrovski plan opštinske Uprave i pravobranilaštva opštine.

Parlamentarci Župe razmatrali su i usvojili Program poslovanja Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Aleksandrovac“ sa programom subvencionisanja za narednu godinu, te dali saglasnost na Program poslovanja, sa finansijskim planom, JP Poslovni centar „Aleksandrovac-Župa“.

Shodno zakonskim odredbama, odbornici su po prvi put utvrdili cene taksi tarifa prevoza putnika na teritoriji opštine Aleksandrovac, doneli jednoglasnu Odluku o ostvarivanju statusa roditelja – negovatelja, te Odluku o nagradama i priznanjima za Dan opštine – 14.februar.

Skupština je pozitivno ocenila Izveštaj o poslovanju Gradskog komunalnog preduzeća i preduzeća Poslovni centar „Aleksandrovac-Župa“ za treći kvartal ove godine, kao i Izveštaj o radu opštinskog Veća.

U nastavku sednice parlamentarci Župe dali su pozitivno mišljenje o izmeni i dopuni Statuta Centra za socijalni rad, imenovanju člana Nadzornog odbora JKSP „Aleksandrovac“, razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Aca Aleksić“, kao i člana Upravnog odbora PU „Naša radost“, Turističke organizacije Aleksandrovac, te člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke Aleksandrovac.

Po ustaljenoj praksi, nadležne opštinske službe dale su iscrpne odgovore na odbornička pitanja.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik, Temnić info, Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac