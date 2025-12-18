Radni sastanci u MZ Bagdala, naselju Marko Orlović i MZ Rasadnik

Uoči nove, 2026.godine, nastavlja se sa intenzivnim obilascima mesnih zajednica, kako bi se na terenu precizirale potrebe žitelja i nakon sagledavanja budžetskih mogućnosti, uvrstile prioritetne investicije u plan razvoja Grada. Danas su tri radna sastanka održali gradonačelnik Ivan Manojlović, zamenica Snežana Radojković i načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić

Prva današnja lokacija bila je MZ Bagdala. U ovom velikom gradskom naselju sa preko 5000 stanovnika, tokom proteklog perioda je dosta urađeno, između ostalog parterna uređenja oko zgrada, izgradnja dečijih mobilijara i dr., izjavio je gradonačelnik. „Mi smo danas ovde da čujemo njihove inicijative i konstruktivne predloge za dalje aktivnosti. Ono što u ovom trenutku možemo da kažemo je i da smo sređivali prostor u Pakašničkoj šumi, izgradili deonicu koja vodi do same crkve, koja naredne godine treba da bude završena iznutra i osveštana, dakle imamo jedan zaista lep verski objekat, proširili smo javnu rasvetu… Bagdala je jedno izuzetno lepo mesto za život, šetnju, rekreaciju i trudićemo se da ga uredimo još više. Preostaje nam sređivanje još nekih ulica i naravno ono za šta se građani budu opredelili, a da za to imamo mogućnosti.“

Naseljeno mesto Marko Orlović pripada MZ Rasadnik, ali zbog specifične problematike, rukovodstvo grada, kojima se pridružila i zamenica načelnice Gradske uprave Ivana Pajić, razgovarali su u odvojenom sastanku sa žiteljima.

Oni su naveli mahom individualne probleme, ali je fokus radnog sastanka bio na pojašnjenju republičkog Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, koji je odnedavno u proceduri.

Radomir Vujačić, ispred meštana ovog naselja precizirao je da će zajedno sa gradonačelnikom i saradnicima sagledati probleme, izdvojiti prioritete, a naveo je da će teme razgovora biti vezane i za socijalnu pomoć, odnosno ostvarivanje prava i mogućnosti u toj oblasti, ali i perspektive zapošljavanja mladih, školovanih pripadnika romske nacionalnosti.

U nastavku, posećena je i jedna od najvećih MZ – Rasadnik, sa oko 11 000 stanovnika. Predsednik Saveta MZ Nenad Marković, izjavio je da je jedan od najvažnijih problema, nabavka lifta za zgradu MZ u kojoj se nalazi i ambulanta, kako bi bila dostupnija starijim i teško pokretnim osobama, zatim nedostatak parking mesta, kao i loše osvetljen parking u ulici Alekse Šantića, a meštani su imali prilike da izlože i komunalne probleme, kao i predloge za infrastrukturne radove.

Gradonačelnik Ivan Manojlović je dodao da MZ Bagdala i Rasadnik, zbog svojih susednih pozicija dele slične interese i da će se paralelno raditi na njihovom ostvarivanju.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs