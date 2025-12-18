Sednica Veća Saveza sindikata Srbije: Pozitivno je to što smo se dozvali pameti

Juče je održana sednica Veća Saveza sindikata Srbije u Kruševcu na kojoj su sumirane aktivnosti sindikalnih organizacija u ovoj godini, uz poseban osvrt na status zaposlenih u preduzećima i ustanovama

To je ujedno bila i poslednja sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Kruševac i okolne opštine u 2025. godini, a njoj su prisustvovali i predsednik Saveza sindikata Srbije, Zoran Mihajlović i gradonačelnik Kruševca, Ivan Manojlović.

Glavna tema sednice bila je rekapitulacija aktivnosti u sindikalnim organizacijama u protekloj godini.

– Ova godina bila je veoma teška kada je reč o sindikalnom radu. Ipak, uspeli smo da obezbedimo vanredno povećanje minimalne zarade tokom godine, dok je redovno povećanje planirano za 2026. To povećanje trenutno jeste dovoljno, ali i dalje nije na nivou koji bi u potpunosti pokrio potrošačku korpu, što je bio i zahtev sindikata. Međutim, moramo realno da sagledamo situaciju, jer bi preveliko povećanje minimalne zarade moglo da ugrozi pojedina preduzeća i dovede do nepopularnih mera, poput otpuštanja radnika – rekao je predsednik SSSS-a za grad Kruševac i opštine, Saša Nešić.

Od 1. oktobra ove godine, minimalna zarada u Srbiji povećana je za 9,4 odsto. Sledeće povećanje minimalne zarade očekuje se od 1. januara 2026. godine, kada bi trebalo da poraste za dodatnih 10,1 odsto.

Po rečima predsednika Saveza sindikata Srbije Zorana Mihajlovića, minimalna zarada izazvaće veliki problem, jer je minimalac otišao u većem procentu nego što su to pratile ostale zarade, te može doći do kompresije plata i do nezadovoljstva među zaposlenima.

– Kao i prethodne, i ova godina je bila dosta problematična. Naravno, očekujemo da do kraja ove godine imamo nekoliko sastanaka sa resornim ministrima u Vladi, kako bismo dobili odgovore na neka pitanja na koja još uvek nismo usled odsustva socijalnog dijaloga i ignorisanja sindikata, odnosno zaposlenih, od strane Vlade. Smatram da takav pristup nije korektan i da ne može da donese dobre rezultate. Zato je važno i pozitivno to što smo se dozvali pameti i što ćemo najzad početi da razgovaramo – istakao je Mihajlović.

Dodao je da će minimalna zarada izazvati veliki problem, jer je povećana u većem procentu nego što su povećane ostale zarade.

– Doći će do kompresije plata i nezadovoljstva među zaposlenima. S druge strane, ta minimalna zarada koja će od januara otići na 19 odsto, napraviće najverovantije problem u ovim firmama u kojima su strani investitori, jer mnogi od njih neće moći ni tu minimalnu zaradu da isplaćuju, pa će onda verovatno posegnuti i za otpuštanjem radnika.

Predsednik Saveza sindikata Srbije je naveo da će kroz socijalni dijalog tražiti rešenje za zaposlene koji rade u namenskoj industriji, koja je, kako je naveo, potpuno stala i time dovodi u pitanje isplate njihovih plata. Zbog toga strahuje da to može dovesti do otpuštanja radnika.

– Još jedna stvar koja je problematična jeste situacija sa Naftnom industrijom i energentima za koju niko nema pravi odgovor. Nas plaši da od Nove godine ne dobijemo jedan loš scenario i zato hoćemo da budemo upoznati sa tim i da jednostavno učestvujemo da probamo da rešimo probleme koje imamo. I ovom prilikom pozivamo da kroz socijalni dijalog rešavamo probleme. Ukoliko ih ne želimo za stolom, nažalost mi kao sindikat moraćemo da odgovorimo sindikalno – da budemo na ulici – zaključio je Zoran Mihajlović.

Socijalno-ekonomski savet je na nedavno održanom kolegijumu dogovorio formiranje operativnog tima, koji će na dnevnom nivou razmatrati probleme i donositi predloge rešenja. U Savezu sindikata Srbije smatraju da je ovim počeo socijalni dijalog, što je bio jedan od njihovih osnovnih zahteva, upućenih Vladi Srbije.