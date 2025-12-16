Markotik i Bohemija: Pop-rok eksplozija u gradu pod Bagdalom

Kruševac će u četvrtak, 18. decembra, biti domaćin snažnog koncertnog susreta dve autentične pop-rok autorske priče. U Kruška Pabu, sa početkom u 21 čas, nastupiće kruševački kantautor Markotik sa svojim bendom i niški bend Bohemija, u okviru zajedničke turneje povodom aktuelnih albuma „Neželjena dejstva“ i „Odiseja u nemiru“

Naslovna fotografija: Marina Pešić

Grupne fotografije: Aleksandar Obradinović

Oba izdanja dodatno su potvrdila značaj ove saradnje, budući da su se i Markotik i Bohemija tokom 2025. godine našli na listama najzapaženijih domaćih singlova i albuma, čime je njihova zajednička turneja dobila i snažan kritički kontekst.

Turneja Markotik & Bohemija već je zabeležila izuzetno dobar prijem publike i uspešne koncerte u Smederevu i Požarevcu, potvrđujući snažnu povezanost bendova sa publikom i opravdavajući interesovanje koje prati ovaj zajednički projekat. Kruševac je naredna stanica na toj muzičkoj ruti, nakon koje se turneja nastavlja u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.

Markotik je u poslednjih nekoliko meseci dosledno gradio prepoznatljiv izraz na relaciji intime i snažne pop-rok energije, potvrđujući kroz koncertne nastupe da njegove pesme žive punim intenzitetom upravo na bini. Album „Neželjena dejstva“ donosi zrele, promišljene pesme koje se ne oslanjaju na prolazne trendove, već nude pažljivo oblikovanu autorsku celinu sa snažnim bendovskim identitetom i izraženom koncertnom atmosferom.

Bohemija

Sa druge strane, Bohemija se albumom „Odiseja u nemiru“ pozicionira kao jedan od upečatljivijih bendova savremene domaće pop-rok scene. Njihov zvuk karakterišu melodični refreni, emotivna dinamika i savremeni aranžmani, koji na nastupima dobijaju dodatnu energiju kroz direktnu komunikaciju sa publikom.

Zajednički nastup Markotika i Bohemije donosi veče u kome se prepliću suptilni tonovi i snažni momenti, introspektivni tekstovi i energični aranžmani, uz jasan fokus na autorsku muziku i iskren, neposredan nastup. Publiku u Kruševcu očekuje koncert koji potvrđuje snagu savremene domaće pop-rok scene i energiju izvođača koji su na njoj izrasli.

Markotik i BEND

Za kraj turneje, krajem februara u Beogradu, planirano je da Markotik i Bohemija realizuju zajedničku pesmu, koja bi simbolično zaokružila ovu započetu saradnju i zajednički koncertni put, najavljujući njen mogući nastavak i van koncertnih okvira.

🎸 Markotik & Bohemija – uživo

📍 Kruška Pub, Kruševac

📅 Četvrtak, 18. decembar

🕘 Početak u 21.00

💰 Cena ulaznice: 600 dinara

🎁 Svaki posetilac na poklon dobija CD izdanje albuma „Neželjena dejstva“