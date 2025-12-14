Planovi i rešenja nadležnih za manje gužve u gradu (1): Jednosmerno ka boljem uređenju

Balšićeva predstavlja jednu od dvadesetak ulica koje su u poslednjih nekoliko godina prešle iz dvosmernog u jednosmeran režim saobraćaja, i upravo primedbe građana na takvo rešenje u ovoj, okolnim ulicama i ulicama u najužem gradskom jezgru, povod su ovog članka

Kako navode nadležni, glavni razlog jeste regulacija saobraćaja i neometano kretanje pešaka na trotoarima. Upravo će saobraćajna studija predstavljati jednu od važnijih tačaka budućeg Generalnog urbanističkog plana „Kruševac 2035“, te će se u narednom periodu raditi na povećanju parkirališta kako u gradskom jezgru, tako i na obodima grada.

Iz Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac navode imena svih ulica koje su u poslednjih nekoliko godina prešle iz dvosmernog u jednosmeran režim saobraćaja: Balšićeva, Vronskog, Nova Balšićeva, deo Vojvode Putnika, Dušana Matića, Štubička, Ljudevita Gaja, Bagdalska, Rada Neimara, deo Dušana Radića, Milutina Milankovića, Save Šumanovića, Patrijarha Čarnojevića, Ivankovačka, Kolubarske bitke, Jovana Dučića, deo Lomničke borbe, Kraljevića Marka, Deo ulice XII pešadijski puk, Milana Rakića, Ostrva Vida, Župska, Žička, Laze Pačua, Zlatiborska, Trg slobode, Ljube Davidovića, Dalmatinska, Konstantina Filozofa…

Kao razloge za prelazak u jednosmeran režim, nadležno javno preduzeće ističe oslobađanje trotoara od nepropisno parkiranih vozila i samim tim omogućavanje neometanog kretanja pešaka, regulisanje podužnog parkiranja na kolovozu, kao i smanjenje broja konfliktnih tačaka na raskrsnicama i samim tim očekivanje smanjenja saobraćajnih nezgoda u ovim ulicama.

– Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac redovno prati stanje saobraćaja u gradu i u saradnji sa ostalim subjektima koji imaju nadležnosti (Policijska uprava u Kruševcu, nadležna odeljenja u Gradskoj upravi Grada Kruševca) kao i zahteva građana biće razmatrani svi predlozi i inicijative na ovu temu, a za ulice koje ispunjavaju uslove biće izrađena Projektno – tehnička dokumentacija – naveo je direktor JP za urbanizam i projektovanje Miloš Jović, tako odgovorivši na pitanje da li se planira uvođenje novih jednosmernih ulica.

Nikola Lazić