Pitali smo vas: Gde ćete dočekati Novu godinu?

Dok će jedni proslavljati u restoranima i kafanama, ima i onih koji će zbog finansijske situacije ostati kod kuće, ali će sa zadovoljstvom ovo veče obeležiti u prazničnoj atmosferi, uz drage ljude i dobru muziku. Odogovori sugrađana na pitanje: “Gde ćete dočekati Novu godinu”, su šarenoliki.

– Na Kopaonik idem sa društvom. Dobar je provod, jer se maltene Beograd preselio gore, samo ima više snega – uz osmeh nam odgovara V.G. (25)

Za Draganu P. (33) proslava u restoranu uvek je bolja opcija:

– Moja sestra i ja skoro svake godine idemo u Kljunac, cene su pristupačne, a provod na visokom nivou, što se tiče hrane, pića i muzike.

Ni V.E. (17), ne razmišlja o proslavi kod kuće:

– Videću sa drugarima, nismo ništa rezervisali još, ali ćemo videti da to bude neka žurka, dosadno je kod kuće, generalno.

Da je lepše otići negde, misli i Boban S. (37) :

– Zbog epidemiološke situacije, prethodne dve godine slavili smo u kućnom ambijentu. Žena i ja smo uvek negde išli, Kopaonik, Zlatibor. A što se tiče proslave ove godine, ići ćemo na Zlatibor.

Nebojša M. (49) smatra da je preskupo slaviti u nekom od restorana, a nedostaje mu koncert na Trgu:

– I prethodnih godina smo žena i ja slavili u kućnom ambijentu sa decom, s tim da smo odlazili do Trga, tamo budemo neko vreme, pa se vratimo kući. Ali, uvek je bolje kod kuće, imamo našu domaću hranu, suvo meso, otvori se šampanjac kad otkuca ponoć i bude baš onako praznično.

Zbog drastičnog povećanja cena za doček, počevši od iznajmljivanja apartmana u nekom od zimskih centara Srbije, do hrane i pića, Kristina B. (24) smatra da je bolje proslaviti u kućnom ambijentu:

– Verenik i ja ćemo otići na Zlatibor na par dana, jer što bismo plaćali noćenje 30.000 dinara za doček, kad za duplo manje posle Nove godine možemo da provedemo tamo dva-tri dana.

I dok je za neke Nova godina praznik koji podrazumeva dobar provod, deo sugrađana to veče doživljava kao svako drugo.

– Šta znam, meni je sve to postalo isto. Čuju se povici, petarde te noći, to je samo razlika i naravno, novogodišnji program na televiziji je tempiran, ali me to više ništa ne oduševljava naročito – utisak je S.P. (60).

V.M.