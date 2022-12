Pitali smo sugrađane: Praktikujete li kupovinu preko interneta?

Onlajn kupovina postaje sve popularnija u Srbiji, a posebno je doživela procvat za vreme pandemije, te su mnogi i nakon ukidanja restriktivnih mera nastavili da kupuju proizvode na ovaj način. Ipak, za kupovinu „na daljinu“ potrebno je znanje i oprez. Pitali smo sugrađane da li, zbog čega i koliko često kupuju preko interneta

Kao najčešći razlog za onlajn kupovunu, većina aketiranih navela je uštedu na vremenu. Kažu da kupovinom „iz fotelje“ izbegavaju gužve u saobraćaju, ali i u samim radnjama što im je, kako mnogi navode, posebno značilo u jeku pandemije. Takođe, ovakvim načinom kupovinu zaobilaze i, kako kažu, često neljubazne i manipulativne prodavce. Onlajn kupovina dobrodošla je i za one koji se otežano kreću zbog bolesti ili starosti, te za trudnice koje bi inače u vreme koje pogoduje virusima i infecijama, trebalo da izbegavaju boravak u zatvorenom prostoru.

Miljana S. je mišljenja da onlajn kupovina ima dosta prednosti:

-Uvek sam pre za opciju da nešto naručim online, nego da potrošim vreme obilazeći radnje. Pre svega mi je lakše, jer živim na selu, pa samim tim i potrošim gorivo do grada i nazad, a usput se i iznerviram zbog gužve u saobraćaju. Ovako ležim, listam po telefonu i odabrem sta mi se sviđa, plus mi to donesu na kućnu adresu, nema jednostavnijeg načina.

Dragana je onih koji pak ne vole da kupuju ono što lično ne vide:

-Iskreno, nisam ljubitelj online kupovine. Prvi razlog je to što ne znam kako mi nešto stoji dok to ne probam, a drugi je što nisam sigurna da li ta stvar izgleda isto kao na slici. Bila sam svedok mnogih situacija gde su ljudi bili prevareni, te tako biram sigurniji način kupovanja, pa makar i potrošila više vremena na to.

Dejana S. „guše“ obaveze, pa kupovinu preko interneta vidi kao spas:

–Online kupovina je super stvar, posebno za ljude poput mene, kojima posao oduzima veći deo vremena, a kada dođem sa posla čekaju me obaveze oko dece i zaista nemam vremena da obilazim radnje. Naravno, uvek biram stranice registrovanih kupaca, kako ne bi došlo do prevare.

Marijana je skupo platila kupovinu na neviđeno:

–Imala sam loša iskustva sa online kupovinom. Jednom sam naručila obuću i kada sam otvorila paket, shvatila sam da su mi poslali dve leve patike. Čim sam otvorila stranicu, ista je bila ugašena. I pored toga sam nastavila da naručujem stvari, jer me je mrzelo da obilazim butike, a onda se desilo da je lančić, za koji je pisalo da je od hiruškog čelika, zapravo obicna bižuterija. Od tada više ne praktikujem takvu vrstu kupovine.

Uroš pažljivo bira od koga će nešto da kupi:

–Redovno kupujem online. Nikada nisam bio prevaren, jer biram stranice na kojima naručujem. Posao mi oduzima dosta vremena, kao i obaveze u kući, pa mi je zbog toga ovaj način kupovine dosta brži i jednostavniji.

Iskustva „onjaln kupaca“ su očigledno različita, a prevare su uglavnom rezultat neznanaja. U udruženjima potrošača kažu da pre svake kupovine preko interneta obavezno treba proveriti da li je reč o registrovanom prodavcu, što je lako utvrditi ulaskom na sajt Agencije za privredne registre.

U slučaju da je reč o registrovanoim prodavcu, kupac ima pravo na povraćaj novca ili zamenu, ukoliko nije zadovoljan proizvodom. Ako je prodavac fizičko lice, pozivanje potrošača na Zakon o zaštiti potrošača nema nikakvog smisla, odnosno, kupuje se na sopstvenu odgovornost.

Inače, prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, u Srbiji je u prvoj godini pandemije korona virusa onlajn kupovina hrane povećana za čak 200 odsto, odeće za 100 odsto, a tehničkih uređaja i računarske opreme za 50 odsto. U istom periodu, porastao je za oko 30 odsto i broj prigovora potrošača o načinu ostvarivanja njihovih prava. Tokom vanrednog stanja zabeležen je i rast broja pošiljki, odnosno, dostava robe kupljene putem e-trgovine, a trgovci su beležili rast e-trgovine za 50 do čak 300 odsto. Trend rasta onlajn trgovine nastavio se do danas.

J. Pavlović