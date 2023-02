Pitali smo sugrađane: Da li je povećanje minimalca dovoljno da pokrije mesečne troškove

U 2022. godini minimalna cena rada po času bila je 201, 22 dinara, da bi minimalno plaćeni rad po mesecu iznosio oko 35.000 (neto). Bruto zarada, u tim okvirima, bila je ograničena na opseg od 43.000 do 47.000, takođe, u zavisnosti od broja radnih dana. Od 1. januara 2023., minimalna neto zarada povećana je na 40.480, a minimalna cena rada po času popela se na 230,00, pa bi bruto zarada za 2023. trebalo da se kreće između 49.000 i 57.000 dinara.

Pitali smo naše sugrađane da li je minimalac dovoljan da pokrije troškove potrošačke korpe i svih ostalih opterećenja kućnog budžeta tokom jednog meseca. Odgovorili su bili slični i uglavnom negativni, s tim da je određen broj starijih sugrađana povećanje minimalca video kao pozitivnu meru.

Da je povećanje minimalne zarade nedovoljno, mišljenje je naše sugrađanke J.Đ. (31):

– Zavisi kako za koga. Ko kakve prohteve ima i kakav stil života. Zavisi dosta od spoljnih faktora. Sve je poskupelo. Pitanje je da li osoba plaća stan, struju, grejanje, hranu ili živi sa roditeljima, pa mu oni sve to plaćaju. Svakako je malo, u odnosu na cene. Kad pogledaš, još smešnije je da je dečiji dodatak 3.000 din, imaš jedan pampers da kupiš i još malo nešto, i to je to.

Slično misli i Stefan S. (24):

– U, teško da može da pokrije sve potrebe minimalac. Polovina ode na račune, ostalo na hranu i piće. Baš je teško da se hendluje novcem sad. Moraš da se odričeš stvari, još ako si pušač npr, ne može ništa da ti ostane – zaključuje Aleksandar

Problem malih primanja, mnogi nadoknađuju nalaženjem dodatnog posla.

– Nije dovoljno to povećanje minimalca. Daleko od toga. Plata se nije srazmerno povećala u odnosu na cene proizvoda, visinu kirije, sve je previše poskupelo. Ko radi za minimalac, a mora i stan da plaća dodatno, uglavnom, radi i nešto privatno da bi izašao na kraj samo troškove da isplaća i kupi ono osnovno – rekla je Kristina V. (26)

Pojedini sagovornici bili su vrlo izričiti i kratko odgovorili.

– Pa ne može, kako? Može, ko ne plaća stan, račune i nema decu! – rekla je Nada L. (32).

Ništa manje izričit nije bio ni Aleksandar M. (41):

– Gde dovoljno, ’ajde molim te. Minimalac, bilo koji, nikada nije bio dovoljan!

Neki su bili mišljenja da im plata veća od minimalca jedva dospeva za sve osnovne stvari.

– Na Zapadu, normalno je da možeš da imaš auto, da ga registruješ, da podmiriš sve normalne prohteve jedne porodice. Odete na letovanje, ručate nekad u restoranu, platite deci sve što treba u školi i van nje. Šta ti ja znam, ima dosta obaveza oko dece, razne aktivnosti, učenje jezika, igračke, bicikli, mobilni telefon. Znači, ja ne znam kako bi to neko mogao sve da podnese sa minimalcem, jer se jedva podnosi za višom platom od minimalne – rekao je Boban N. (47)

Da treba da se štedi i da su vremena sve teža misli Milan V. (78)

– Čoveku nikad nije dosta. Treba da se radi da bi imao. Može da bude veći minimalac, ali mi se čini da nekome i 80. 000 ne bi bilo dovoljno. Kad neko navikne, pa ga ne drži mir. Samo ide, tamo, ovamo. Evo ja na primer, ne palim auto bez preke potrebe. Ne trošim gorivo uopšte, a sve poslove u gradu završim peške. Pruži se, koliko ti je dugo ćebe. Ako primaš oko 40.000, raspodeli ih lepo, a ne u kafić ili kafanu. Tako se potroši za par dana. Kome je malo, neka radi dodatno i neka šteti – istakao je Milan.

V.M.