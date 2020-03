Penzionerima paketi stižu do nedelje popodne

Brojni volonteri ubrzano spremaju pakete pomoći koje je Kruševac obezbedio za penzionere, odnosno za sve stanovnike sa područja našeg grada starije od 65 godina. U nekadašnjem magacinu “Metalprometa” na Jasičkom putu volonteri, opremljeni potrebnim zaštitnim sredstvima pakuju namirnice i potrepštine koje će potom podeliti najstarijim sugrađanima

Saznajemo da je među volonterima i četrdesetak zaposlenih u PU “Nata Veljković”, te brojni sugrađani koji su se javljali gradskom Štabu za vanredne situacije.

U pakete se pakuju po litar dezinfekcionog sredstva, zaštitna maska, kilogram brašna, kvasac, kafa, prašak te novine sa štampanim spiskom svih važnih telefona, odnosno kol centara, službi i ustanova koje će biti na raspolaganju sugradjanima.

Volontere angažovane na ovom poslu danas su obišli predstavnici Štaba za vanredne situacije, sa kojima je bio direktor Bezbednosno informativne agencije Bratislav Gašić. On je saopštio da je nedelja do 15 časova rok do koga paketi treba da stignu od svake od 31.200 osoba starijih od 65 godina, koliko ih ima na području Kruševca.

J.B.

