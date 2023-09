Udruženje penzionera Aleksandrovac organizovalo besplatne preglede sluha i vida

Udruženje penzionera opštine Aleksandrovac je jedna od najaktivnih organizacija seniora u Rasinskom okrugu, jer svojim članovima pruža razne vrste pomoći i usluga. Najnoviji potez koji zaslužuje pažnju je akcija besplatnih specijalističkih pregleda vida i sluha u saradnji sa firmom „Sani Optik“ iz Šapca

– Akcija je naišla na izuzetan prijem među članstvom. Za preglede se do sada prijavilo više od 300 penzionera. Pregledi u Udruženju penzionera su započeli 23. avgusta i trajaće sve dok ima interesenata, a svako ko se prijavi biće pregledan. Besplatna provera vida i sluha sprovodi se u prostorijama same organizacije u Aleksandrovcu, tako i u selima, a do sada smo obišli Ploču, Rataje i Mitrovo Polje. Išli smo „na noge“ našim penzionerima u ovim selima, a ići ćemo i u Stupanj, Garevinu i druga mesta. Takođe, obezbeđena je i nabavka pomagala na odloženo plaćanje, na 12 mesečnih rata, što je izuzetna povoljnost – kaže Gvozden Radovanović, predsednik Udruženja penzionera opštine Aleksandrovac.

Udruženje je učestvovalo na Olimpijadi penzionera Rasinskog okruga, a u ovoj godini organizovane su ekskurzije za Vranje i Prohor Pčinjski, poseta Roštiljijadi u Leskovcu i obilazak kulturno-istorijskih spomenika – u Novom Pazaru (Petrova crkva) i manastirima Sopoćani i Studenica). Pored ovih aktivnosti u Udruženju, u dane „Župske berbe“ (15. septembra) biće organizovano druženje penzionera u ugostiteljskom objektu „Župski dvor“, a intenzivno se radi na obezbeđenju drva i uglja, zimnice i drugih potrepština.

– Planiramo putovanje za Manastir Ostrog i more, a zatim akcija podele socijalnih paketa. S obzirom da se sve više primenjuje elektronski način plaćanja, organizovaćemo i digitalno opismenjavanje penzionera i to u drugoj polovini oktobra, a slede i druge aktivnosti – obećava Radovanović.

Ž. M.