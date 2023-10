Šezdeset pet godina udruženja penzionera Ćićevac

Udruženje penzionera Ćićevac je jedna od najuspešnih organizacija pripadnika trećeg doba u Srbiji ove godine obeležava 65 godina postojanja i uspešnog rada

Udruženje penzionera opštine Ćićevac formirano je 1958.godine. Nije bilo prostorija, opreme, organizacije. Napredovalo se korak po korak i iz godine u godinu, uz uporan rad, došlo se do 65 godina rada.

Prema rečima dugogodišnjeg i aktuelnog predsednika Miomira Vujića, Udruženje je čvrsta, stabilna i zrela organizacija, po mnogim finansijskim pokazateljima jedna od najboljih u Srbiji, koja je uvek na usluzi svojim članovima i članovima njihovih porodica, uz široku lepezu raznovrsnih usluga.

Članovi dobijaju pozajmice u visini do 50.000 dinara, bez kamate, sa rokom otplate do 12 meseci, kao i do visine 30.000, rokom otplate do 10 meseci za kupovinu ogreva, U 2022. godini za ove namene izdvojeno je više od 35 miliona dinara, a samo u prvoj polovini ove 2023. godine blizu 18.4 miliona dinara. Nabavka raznih vrsta životnih namirnica, takođe se daje na nekoliko rata, (4 miliona u 2022. godini), a u prvoj polovini ove 2023. godini više od 6 miliona.

Za isplatu posmrtnina samo u prošloj godini isplaćeno je više od 9,2 miliona, dok je u prvoj polovini ove godine dato blizu 5,9 miliona.

Pored toga, Udruženje obavlja i druge usluge i pruža pomoć svojim članovima i članovima njihovih porodica.

Organizuju se razna putovanja, uglavnom jednodnevne ekskurzije u vidu izleta radi obilaska kulturno – istorijskih znamenitosti, odmora i druženja, proslave Nove godine i 8. marta uvek okupljaju veliki broj penzionera, ne samo iz opštine Ćićevac, već i iz drugih sredina, pošto Udruženje ima članove i iz drugih, uglavnom susednih opština, pa i onih opština i gradova sa teritorije širom Srbije – Beograd, Pančevo, Jagodina, Kruševac, Paraćin, Trstenik, Kraljevo, kao i opština sa prostora Kosova i Metohije – Kosovska Mitrovica, Prizren i Priština.

Saradnja sa Okružnim odborom Saveza penzionera za Rasinski okrug je izvanredna i ogleda se u zajednički sastancima, druženjima, kao što je učešće na raznim proslavama, takmičenjima i olimpijadama trećeg doba.

– Desetodnevne besplatne odmore naši članovi koriste svake godine po kriterijumima koje određuje Fond PIO, kao i pakete socijalne pomoći, takođe po uputstvima iste ustanove. Tu se javlja problem što u našem Udruženju postoji veliki broj korisnika koji ispunjavaju propisane uslove (veliki broj poljoprivrednih penzionera sa niskim penzijama), a iznos koji dobijamo za te namene je mnogostruko manji, pa smo prinuđeni da tu razliku popunjavamo iz sopstvenih sredstava da ne izazivamo nezadovoljstvo među članovima. To se, za sada, pokazalo kao dobar sistem, jer nismo imali nikakvih primedbi ni žalbi na raspodelu paketa socijalne pomoći – kaže sekretar Udruženja Borivoje Vidojković.

Nastavljeno je kontinuirano i besplatno deljenje aparata za merenje šećera u krvi, kao i trakica za iste. Sve svoje obaveze prema dobavljačima Udruženje je izmirilo na vreme.

Miomir Vujić, idejni tvorac svih dosadašnjih uspeha, ističe da Udruženje radi preko svojih ispostava u Varvarinu, Makrešanu, Drenovcu i Pločniku i da će nastaviti sa svim dosadašnjim aktivnostima, pa i da proširuje svoje delovanje, sve u cilju poboljšanja statusa i položaja svojih članova, a sve na osnovu iskustva stečenom u prethodnim godinama. Kaže da je ovo samo deo aktivnosti koje obuhvata rad Udruženja i da će u narednom periodu aktivirati i niz drugih pogodnosti.

Ž. M.