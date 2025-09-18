Pčelari uključili alarm: 80 odsto meda je falsifikat!

Stručnjaci upozoravaju da je čak 80 odsto meda na srpskom tržištu – falsifikat. Nelojalna konkurencija i niske otkupne cene dovode do toga da pčelari odustaju od posla, dok suša i mrazevi dodatno smanjuju prihode

U Srbiji ima oko 1,6 miliona košnica i 20 hiljada registrovanih pčelara, ali bez odlučne kontrole državnih organa – pravog meda biće sve manje, upozoravaju iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije.

Stručnjaci ističu da je usled nelojalne konkurencije mnogo falsifikata na tržištu, što se odnosi i na med, te da je u trgovini 80 odsto neispravnog meda.

– Falsifikati mogu da se sklone sa tržišta za nedelju dana, ali nema dobre volje. Mi smo državi predložili konkretna rešenja, ali za sada nema reakcije. Otkupne cene zavise od tržišta, ali tržište ne može da bude normalno dok je na njemu 80 odsto falsifikata – istakao je Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.

Zbog posledica suše smanjen je prinos meda, a Živadinović dodaje da veliki problem pravi podatak da su otkupne cene meda 3 do 5 puta niže od proizvodnih cena, pa samim tim nema ni zarade:

– Jednostavno niko neće da ulaže svoj lični novac u nešto od čega će imati štetu. To je velika tragedija jer pčele iz tih razloga nestaju i nema više ko da ih čuva, odnosno smanjuje se broj pčelara.

U Srbij ima oko 1,6 miliona košnica, oko 20 hiljada registrovanih pčelara i više od 50 kompanija koje otkupljuju, pakuju i preprodaju med, podaci su Saveza pčelarskih organizacija Srbije.

Inače, sastav meda propisan je Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda, a falsifikat se otkriva labaratorijskim analizama.