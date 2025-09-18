Nova odluka NBS o olakšicama u otplati kredita od 15. oktobra

Od 15. oktobra počinje primena nove odluke Narodne banke Srbije (NBS) o olakšicama u otplati kredita, namenjene korisnicima koji imaju poteškoće u izmirivanju svojih obaveza prema bankama

Kako je saopšteno iz NBS, reč je o podzakonskom aktu koji je donet na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a koji se primenjuje od 1. jula ove godine. Njime je propisano da su davaoci kredita dužni da primene razumne mere koje olakšavaju otplatu, ako tokom trajanja ugovora nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje ili u druge bitne životne okolnosti na koje ne može da utiče.

U takve situacije ubrajaju se gubitak posla, značajno smanjenje prihoda, teška bolest, povreda koja utiče na radnu sposobnost, ali i ozbiljne porodične prilike poput smrti ili bolesti supružnika i dece, kao i razvod braka u slučaju kada su supružnici sadužnici ili jemci po kreditu.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti korisnika stambenih kredita, gde će banke biti u obavezi da, u određenim okolnostima, odobre moratorijum na otplatu kredita u trajanju od najmanje dva meseca, bez obračunavanja redovne i zatezne kamate na dospele obaveze.

Olakšice koje će banke moći da ponude uključuju refinansiranje ili izmene postojećeg ugovora, produženje roka otplate, smanjenje kamatne stope, delimičan oprost duga, promenu valute obaveze, konsolidaciju dugova, kao i proglašenje zastoja u otplati.

Pravo na olakšice ostvarivaće se kroz jedinstven postupak koji će sprovoditi sve banke, uz obavezu praćenja otplate i pravovremenog informisanja klijenata. Uvedena je i dvostepenost odlučivanja – ukoliko banka odbije zahtev, korisnik će moći da uloži prigovor Komisiji za olakšice unutar same banke, koja će ponovo razmotriti njegov slučaj.

Usvajanjem ove odluke, NBS dodatno jača zaštitu korisnika finansijskih usluga i stvara okvir uporediv sa standardima uspešnih regulatora u Evropskoj uniji.

Odluku je doneo Izvršni odbor NBS 11. septembra.