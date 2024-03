Prijava pčelinjaka do 30. aprila

Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) podseća pčelare da su dužni prema Pravilniku o načinu obeležavanja pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka da dva puta godišnje, i to od 1. do 30. aprila i od 1. do 31. oktobra, putem obrasca „Prijava stanja na pčelinjaku“ prijave broj košnica ovlašćenom obeleživaču

Iz SPOS-a navode da je to obaveza za sve pčelare, bez obzira na to da li na pčelinjaku ima promena broja košnice ili ne.

Svaki pčelar između 1. i 30. aprila trebalo bi da ode do svoje teritorijalno nadležne veterinarske stanice koja je obeležila pčelinjak, i prijavi broj košnica koji je izimio.

Posle prijave, veterinar će izdati potvrdu o izvršenoj redovnoj prijavi, overenu, sa datumom, tako da neće biti moguće retroaktivno prijavljivanje nakon 30. aprila.

Foto: freepik.com/aleksandarlittlewolf

N. L.