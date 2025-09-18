Pamtenik: Braća Dunda – osnivači “Župe”

Braća Dunda, rođena su na krajnjem jugu, na obroncima gordog Pelistera kod Bitolja, u čuvenom gnezdu orlova u velikom i originalnom selu Malovištu, iz koga vode poreklo ne samo iz Srbije, nego i širom Balkana i srednje Evrope poznate familije, koje su dale markantne ljudske figure na privredno-trgovačko-finansijsko-bankarskom, političkom, vojnom, književnom i prosvetnom polju

Osim braće Dunda još je mnogo drugih trgovaca iz Malovišta u Kruševcu. Trifun Dunda živeo je u Malovištu i bavio se stočarstvom, a i vodio je karavane od Istambula, Soluna i Beča i uzgred se bavio trgovinom. Njegovi sinovi Nikola, Dimitrije i Mihailo prelaze granicu i dolaze kod svojih rođaka u Batočinu.

“Dimitrije T. Dunda (1861-1931) radio je u Batočini do 1. septembra 1886. godine kada odlazi u Niš gde je radio u trgovačko-bakalskoj radnji pod firmom: Janko D. Vulkan i Kompanija koju su otvorili Janko D. Vulkan (Janko Dimić Vulkan, ujak je braći Dunda, imao trgovačku radnju u Batočini još pre 1870. – M. S.), Dimitrije T. Dunda i Aleksa Riznić” (Srpske Novine, 13. septembar 1886, str. 6).

Dimitrije T. Dunda doselio se u Kruševac iz Niša oko 1895. godine i dugo godina držao uglednu grosističku radnju kolonijalnom robom pod firmom Braća T. Dunda. Potpomognuti od svog ujaka Janka Vulkana, otmenog trgovca, razvili su veliku delatnost u kolonijalnoj trgovini po celoj Srbiji i Crnoj Gori. Trgovinu su vodili Nikola i Dimitrije (Mihailo je umro mlad).

Dimitrijevi sinovi su Lazar (1890-1936), industrijalac, Toma (1892-1974), industrijalac, Mihailo (1904-1918) i Đorđe (1907-1936), i ćerke Živka, udata za dr Dragoljuba Minića, i Slavka, udata za Čedomira Jenića, inženjera u fabric Župa. Lazar D. Dunda, Toma D. Dunda i njihov brat od strica Dimitrije N. Dunda su osnivači fabrike plavog kamena Župa u Kruševcu. Braća T. Dunda držali su još jednu prodavnicu na drugoj strani iste ulice, do same opštine (stara opština).

Lazar D. Dunda je glavni osnivač fabrike Župa u Kruševcu, završio je Eksportnu Akademiju u Beču, nije ostavio potomke, umro je u banji Viši.

Toma D. Dunda, takođe osnivač fabrike Župa u Kruševcu, završio je Eksportnu Akademiju u Beču. Iz prvog braka ima Dimitrija (1926-?), veterinar u Beogradu, ima sina Lazara, a iz drugog Nikolu (1934-2004), diplomirani hemičar, oženjen Vesnom Donić, profesor engleskog jezika iz Beograda, sa kojom ima sina Tomu.

Đorđe D. Dunda, poginuo je u Španskom građanskom ratu.

Firma Dunda, pronela je dobar glas srpskog trgovca i trgovini na daleko i blagotvorno uticala na razvitak spoljnog kredita srpske trgovine i svojom likvidnošću, štedljivošću i urednošću u svojim trgovačkim poslovima osvojila je spoljni svet, pa takvim svojim radom opravdano je uspela da zadobije i stekne poverenje u inostranstvu. Pomagali su mnoge pa zato mnogo trgovačkih kuća u prestonici i unutrašnjosti imaju da zahvale Braći Dunda za razvitak i opstanak.

Braća Dunda posedovali su u Kruševcu kuću sa dva stana u ulici Kralja Milana 8, i kuću stambenu u ulici Kralja Milana 10, i sporedne prostorije: letnja kujna, magacin, garaža, šupa za ogrev, tri sobe za poslugu i vešernica. Zatim, radnju – lokal do stare opštine koja se prostirala od Knez Mihailove do Kosančićeve ulice. Radionicu za izradu kesa do industrije Župa u Dedini.

Hemijsku industriju Župa u Dedini sagrađenu 1934. godine. U Batočini na bregu, sa desne strane pruge Lapovo – Kragujevac, kuće i vinograd. U Soko Banji su 1940. godine sagradili crepanu i ciglanu. U Varvarinu su kupili staru zgradu mlina koju su trebali osposobiti za proizvodnju.

Sahrana Dimitrija T. Dunde 1931. godine

Nikola T. Dunda (?-1930), stariji brat Dimitrija T. Dunde vodio je u Batočini ortačku trgovačko-špekulativnu radnju sa Jankom D. Vulkanom a od 1. septembra 1886. godine vodi sopstvenu radnju u Batočini jer je Janko Vulkan otišao u Niš. Posle nekoliko godina i Nikola T. Dunda odlazi u Niš gde su se rodili njegovi sinovi Rista (?-1914), Milan (1893-1910), Dimitrije (1897-?), i ćerke Paraskeva, živela u Bukureštu, i Natalija, udata za Đorđa Vukovića, tehničkog direktora fabrike Župa, iz Kruševca.

Nikola T. Dunda vodio je trgovinu u Nišu do Prvog svetskog rata kada se firma gasi a posle rata dolazi u Kruševac kod brata (spojili su firmu Braća T. Dunda. Nikola je nabavljao robu i sklapao posao, a Dimitrije je vršio veleprodaju i malopredaju).

Nikolin sin Dimitrije N. Dunda, inženjer je hemije, oženio se 1927. godine Zorkom Milašić, iz Beograda, i sa Lazarom i Tomom D. Dunda, braćom od strica, glavni je akcionar fabrike plavog kamena Župe u Kruševcu.