Paket podrške za mlade i žene preduzetnice 

Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije raspisali su javni poziv za programe podrške mladima i ženama preduzetnicama, obaveštavaju iz Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga. Konkurs je otvoren do 1. aprila 2021.godine, a sva dodatna obaveštenja o besplatnim paketima podrške, mogu se dobiji u prostorijama Agencije

Kako navode u ovdašnjoj Agenciji, prednost da konkurišu imaju mladi do 30 godina starosti potencijalni preduzetnici i vlasnice privrednih subjekata koji ne posluju duže od pet godina.

Paket usluga za mlade podrazumeva pomoć stručnog lica iz Agencije zaregionalni razvoj, mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 30 godina, a pomoć se sastoji od savetodavnih usluga, obavezne obuke “Obuka za početnike u poslovanju”, jedne ili više specijalizovanih obuka, te mentoring usluge u trajanju od 40 sati.

Za žene preduzetnice, paket usluga podrazumeva pomoć stručnog lica iz ARRRO, privrednom subjektu čiji je osnivač ili vlasnik žena, ili je jedna od vlasnika većinskim delom u vlasništvu, minimum 51 odsto i jedna od zakonskih zastupnika. Pomoć namenjena ovoj kategoriji sastoji se od savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka Iimentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Savetodavne usluge u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za startap kredite za početnike kod Fonda za razvoj, te pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavljivanju za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini.

Pomoć podrazumeva i podršku u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija , savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja, te za razvoj poslovanja kroz tehničku pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, donatorske podrške i podrške u poslovnom povezivanju i umrežavanju, te savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Evrope.

Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice otvoren je do 1. aprila, a za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu informisati u prostorijama Agencije za regionalni razvoj Rasinkog okruga ili putem telefona 037 202 336, te mejla [email protected].

