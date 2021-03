Kruševački atletičari uspešni u zimskoj sezoni

Članovi Atletskog kluba Kruševac uspešno su završili takmičenja u zimskoj sezoni i opravdali optimizam trenera Gorana Begovića. On je tvrdio da Lazarev grad ima talentovane takmičare spremne za vrhunske rezultate

– Kada se atletičari posvete potpuno disciplini koja im je dideljena prema sposobnostima retko se događa da izostanu rezultati. Mi smo ove sezone bili na visni zadatka, o čemu svedoče rezultati. Jer, krusevačka mlađarija je na svim takmičenjima u Beogradu ostvarila plasman od prvog do trećeg mesta i to nas sve raduje – ističe Goran Begović.

Rezultati potvrđuju njegove reči. Na Prvenstvu Beograda za mlađe juniorke Daria Živković je bila druga na 60 metara sa vremenom 8.02, Lenka Grbović je takođe vicešampionka na 1.500 metara, vreme 5:24,13. U bacanju kugle druga pozicija pripala je Nikoli Terziću 14,60 metara.

Prvenstvo Srbije u dvorani za starije juniore i juniorke u hodanju Kruševljanima je donelo po jedno drugo i treće mesto. Druga je bila Anja Nedeljković na 3.000 metara, vreme 15.29.09, a na trećem Una Danilović koja je 3.000 metara prevalila za 17.04.39.

Atletičari iz grada pod Bagdalom bili su uspešni i u višeboju za starije pionirke i pionire u Srbiji. Nataliji Vojinović je pripalo treće mesto u diciplini Petoboj 3245.

Prvenstvo Srbije bilo je i u znaku Anje Nedeljković iz AK Kruševac, koja je do pobedničkog postolja došla zahvaljujući tome što je 3 kilometra hodala za 15:42.27.

Četiri treća mesta pripala su Nataliji Vojinović za skok u vis 158 cm, Jani Sudimac za bacanje kugle 12,69, Nikoli Terziću u bacanju kugle 14,48 i Lari Mitrović koja je 2 kilometra hodala 11.00.87.

Zimska sezona završena je 7. marta, kada su na Prvenstvu Srbije nastupile starije pionirke i pioniri. Nikola Terzić je i ovom prilikom bacio kuglu 14,48 i zauzeo trece mesto, Lara Mitrović ponovila rezultat i 2 kilometra hodala za vreme od 11.00.87, a to je bilo dvoljno za takođe treće mesto. Natalija Vojinović je za skok u vis od 165 cm osvojila srebrnu medalju.

Lj.Marković

