Knjige koje svi treba da pročitamo

Moderan i brz način života udaljio je ljude od knjige. Mnogi su zaboravili da književnost nije tu samo da nas zabavi, već da oplemeni našu dušu i da nas učini boljim nego što jesmo

Koliko je čitanje važno i zbog čega je neophodno odvojiti vreme za knjigu otkriva nam profesorka srpskog jezika i književnosti Vesna Pešić. Ona je za naše čitaoce pripremila top listu naslova koje svako treba da pročita.

– Čitanje je uživanje, zadovoljstvo, učenje na najlepši način. To je duhovni let u nepoznate zemlje, predele, proživljavanje mnogih života, boravljenje u dušama junaka, ispravljanje grešaka na tudjoj koži. Ko se jednom, “zarazi,” ovom lepotom, ostaje joj uvek podanik. Reči imaju lakoću, misao je jasna, razumevanje nije ograničeno. Ostaje duhovna potreba do god čovek zivi. To je dovoljni razlog da svako oseti strast čitanja – kaže ona za KruševacGrad.

Pešićka, koja inače predaje u srednjoj Medicinskoj školi, ove godine je dobila zahvalnicu Narodne biblioteke Kruševac zbog toga što uspešno razvija čitalačke navike kod svojih učenika. Njeni učenici svake godine učestvuju na Književnoj olimpijadi, a neki od njih se opredele da studiraju književnost kad izađu iz školske klupe.

– Meni je najdraže to što na časovima u ruci mojih učenika stoji knjiga u kojoj su podvučene lepe misli, obeležene strane i o kojoj se priča se sa radošću– navodi ona.

Po njenim rečima, treba razbiti predrasudu da je čitanje zamaranje i uploviti u svet književnosti, a knjiga će sama da vas vodi.

Za naše čitaoce pripremila je top listu od 15 značajnih naslova, koje treba pročitati, a koji nisu rangirani, jer kako kaže, to je nemoguće.

– Toliko ima divnih knjiga i značajnih naslova i domaće i svetske književnosti i ovo uopšte nije bio lak zadatak, jer sam morala da biram. Potrudila sam se da u listi ne pojave stereotipni, već viđeni naslovi, već da izdvojim jednako značajna dela pojedinih pisaca, koja nisu u tolikoj meri popularna – objašnjava ona.

Predstavljamo vam top listu 15 naslova, po izboru Vesne Pešić:

1. Kroz pustinju i prašumu – Henrik Sjenkjevič

2. Grof Monte Kristo – Aleksandar Dima

3. Travnička hronika ili pripovetke – Ivo Andrić

4. Tvrđava – Meša Selimović

5. Kod Hiperborejca – Miloš Crnjanski

6. Čarobni breg – Tomas Man

7. Idiot – Fjodor Mihajlovič Dostojevski

8. Dnevnik – Vitold Gombrovič

9. Sneg – Orhan Pamuk

10. Kako upokojiti vampira – Borislav Pekić

11. Majstor i Margarita – Mihail Bulgakov

12. 1Q84 – Haruki Murakami

13. Madam Bovari – Gistav Flober

14. Oanski kurtizanski manastir – Stendal

15. Slika Dorijana Greja – Oskar Vajld

Kakve svetove kriju i koje poruke nose ove knjige, saznaćete u budućim recenzijama na našem sajtu.

Marija Stanković

Knjige koje svi treba da pročitamo

Moderan i brz način života udaljio je ljude od knjige. Mnogi su zaboravili da književnost nije tu samo da nas zabavi, već da oplemeni našu dušu i da nas učini boljim nego što jesmo Koliko je čitanje važno i zbog čega je neophodno odvojiti vreme za knjigu otkriva nam profesorka srpskog jezika i književnosti Vesna Pešić. Ona je za naše čitaoce pripremila top listu naslova koje svako treba da pročita. - Čitanje je uživanje, zadovoljstvo, učenje na najlepši način. To je duhovni let u nepoznate zemlje, predele, proživljavanje mnogih života, boravljenje u dušama junaka, ispravljanje grešaka na tudjoj koži. Ko…