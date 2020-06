Otvoren rekonstruisan stadion FK „Borac“ 

Ministar omladine i sporta Vanja Udovićić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza i gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, danas su otvorili rekonstruisan stadion FK „Borac“ u Kruševcu. Stadion koji je sagrađen pre pet decenija a od 2014. godine zbog posledica poplave nije u funkciji , rekonstruisan je sredstvima Grada, Fudbalskog saveza Srbije, Ministarstva omladine i sporta i lokalnih privrednika

Na rekonstruisanom fudbalskom terenu u Bivolju postavljena je veštačka trava, na sve četiri strane urađena su po dva reda tribina, a postavljen je i semafor u boji i led ekran. Uređen je i parking i prostor oko stadiona, a izgrađen je i novi most koji vodi do stadiona, na mestu gde se nekada nalazio most koji je pre šest godina odnela poplava.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, kazao je da su oni koji danas prisustvuju svečanom otvaranju rekonstruisanog stadiona i pre godinu dana bili ovde, te da su tada imali prilike da se uvere da je ovo mesto u tom trenutku bilo sinonim poraza i neuspeha.

– Danas je ovo mesto sinonim pobede i uspeha. Kao tim, svi zajedno, uradili smo dobru stvar, ne samo za sport i fudbal već i za sve građane Kruševca. Kad kažem tim, mislim na lokalnu samoupravu, Fudbalski savez Srbije, Fudbalski savez Rasinskog okruga i državu – kazao je on, dodajući da posebnu zahvalnost duguje i gradonačelnici Kruševca koja je, kako je kazao, u prvi plan stavila odnos prema mladima i sportu, ne samo kroz finansije opredeljene kroz budžet grada, već i kroz infrastrukturne objekte.

Udovičič je istakao da upravo sa ovakvih terena kreću budući šampioni, te da očekuje da će tako biti i sada kada su obezbeđeni uslovi za kvalitetno bavljenje sportom.

– Kada imate ovako razvijenu infrastrukturu, onda znate da ste na pravom putu. Trudimo se da mladim ljudima u svim delovima naše zemlje obezbedimo jednake uslove za razvoj, da ne pravimo privilegovane, da na isti način gledamo na sve lokalne samouprave, na sve fudbalske klubove – rekao je ministar, dodajući da će se nastaviti sa ulaganjem u sportsku infrastrukturu jer je to, kako je kazao, ulaganje u zdravlje svih građana, pre svega dece i mladih.

Da se u Kruševcu u poslednje vreme dosta toga dešava što se sporta tiče, te da će se tako nastaviti i u narednom periodu, istakao je Slaviša Kokeza, predsednik Fudbalskog saveza Srbije.

– U dogovoru sa predsednikom FS Rasinskog okruga, Ministarstvom sporta i gradonačelnicom, dogovori smo da ćemo do kraja godine Gradu i Fudbalskom savezu Rasinskog okruga donirali jedan teren sa veštačkom travom. Takođe, svi zajedno, i Ministarstvo sporta i Grad i FS Srbije i država, radiće na tome da se na kvalitetan način završi rekonstrukcija gradskog stadiona, te da se nađe način da Kruševac dobije svog predstavnika u evropskim takmičenjima, jer i Kruševac i FK Napredak po svim kvalitetima koje imaju to zaslužuju – kazao je on.

Kokeza se zahvalio Bratislavu Gašiću što je ih je, kako je kazao, pre izvesnog vremena sve okupio sa idejom na koji način može da se poboljša infrastruktura u tom gradu vezano za fudbal, te Uvodičiču koji je zajedno sa FS Srbije i gradonačelnicom Kruševca, to prepoznao kao važno za ovaj grad.

Gradonačelnica Jasmina Palurović rekla je da su danas presrećni svi dečaci i devojčice koji vole fudbal, a posebno meštani Bivolja kao i FK Borac koji postoji preko 100 godina.

– Ovo je prilika da decu okrenemo sportu, da od najmlađih nogu krenu da treniraju. Grad Kruševac je puno uradio tokom poslednjih godina na podizanju infrastrukture što se sporta tiče, imamo još jedan stadion u gradu, atletski stadion, urađeno je više teretana na otvorenom, terenau svim delovima grada, tako da svi koji planiraju da se bave sportom, imaju priliku da vežbaju, da zdravo žive – rekla je Palurovićka.

Fudbalski savez Srbije danas je donirao i opremu za 92 fudbalska kluba Rasinskog okruga. Svečanom otvaranju rekonstruisanog stadiona prisustvovali su i potpredsednik FSS-a Marko Pantelić, treneri fudbalskih klubova Crvena Zvezda i Partizan Dejan Stanković i Savo Milošević, te direktor BIA Bratislav Gašić.

Inače, na naše pitanje koliko je uloženo u rekonstrukciju stadiona, niko od nadležnih nije mogao da odgovori. Objašnjenje je da je reč o više investicija, da predstoje još neka ulaganja, te da se za sada ne zna ukupna vrednost ovog projekta.

D.P.

Otvoren rekonstruisan stadion FK „Borac“

Ministar omladine i sporta Vanja Udovićić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza i gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, danas su otvorili rekonstruisan stadion FK „Borac“ u Kruševcu. Stadion koji je sagrađen pre pet decenija a od 2014. godine zbog posledica poplave nije u funkciji , rekonstruisan je sredstvima Grada, Fudbalskog saveza Srbije, Ministarstva omladine i sporta i lokalnih privrednika Na rekonstruisanom fudbalskom terenu u Bivolju postavljena je veštačka trava, na sve četiri strane urađena su po dva reda tribina, a postavljen je i semafor u boji i led ekran. Uređen je i parking i prostor oko stadiona, a izgrađen je i…