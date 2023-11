Ministar Cvetković obišao korporaciju Trayal

U sklopu radne posete Kruševcu, ministar privrede Slobodan Cvetković obišao je i Trayal Korporaciju

Ministar Cvetković se tom prilikom upoznao sa istorijatom Korporacije, kao i sa savremenim standardnima po kojima funkcioniše Trayal kao uspešno preduzeće. Zbog toga je ministar izrazio veliko zadovoljstvo i uputio reči hvale aktuelnom rukovodstvu kompanije.

– Imao sam veliko zadovoljstvo da posetim korporaciju Trayal i da se sretnem sa njihovim rukovodstvom, na čelu sa generalnim direktorom Milošem Nenezićem. Nakon svega što sam video, mogu reči da je on jedan ozbiljan i savremeni menadžer koji u društvenim okolnostima gde je kompanija u vlasništvu Republike Srbije, vodi ovaj proces u potpunosti u skladu sa savremenim, svetskim korporativnim standardima – istakao je Cvetković i dodao da bi Trayal korporacija trebala da bude ogledno polje za sve buduće rukovodioce javnih preduzeća u Srbiji.

– Moram da kažem da ovde postoji jedan kvalitetan odnos pre svega prema proizvodnom precesu. Sama kompanija zapošljava 1.300 zaposlenih, što je značajan broj koji doprinosi privredi Republike Srbije. Takođe, pohvalan je i odnos prema zaposlenima, negovanje korporativne kulture, sprovođenje razvojnih projekata i društvene odgovornosti. Još jednom ističem da sam vrlo zadovoljan što u okviru naših državnih potencijala postoji jedno preduzeće koje na ovakav kvalitetan način funkcioniše, pa pored komplimenata, rukovodstvu Trayala bih poželeo da u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom privrede kao resornim ministarstvom, nastave na vrlo kvalitetan način da vode ovu kompaniju – zaključio je ministar privrede.

Generalni direktor Trayala, Miloš Nenezić je istakao da je ministar Cvetković, iako od nedavno na čelu Ministarstva privrede, odmah po dolasku na tu funkciju dao snašnu podršku Trayalu koja još uvek traje i omogućava kompaniji dalji rad i razvoj.

– Ministar Cvetković nam je pomogao u odblokiranju birokratske procedure koja nam je godinu dana pravila probleme da nismo mogli da dobijemo odobrenja za dalji rad, a kamoli za razvoj Korporacije. Njegovim dolaskom je to rešeno, pa Trayal i dalje može da se razvija, radi i zapošljava nove ljude. Zahvaljujući tome, do Nove godine ćemo zaposliti još 30 radnika, a plan korporacije za narednu godinu je da znatno poveća broj svojih zaposlenih koji će ispuniti naše radne standarde i učinkom svog rada dodatno doprineli uspehu Trayala – naveo je Miloš Nenezić.

Generalni direktor Trayala je tom prilikom uputio zahvalnost i svim zaposlenima u Ministarstvu privrede jer su kao prvom resornom ministarstvu u Vladi Srbije na njih oslonjeni, pa zahvaljujući njihovoj dugogodišnjoj podršci su ostvareni navedeni uspesi, od kojih je i produžetak saradnje sa kineskom kompanijom Zijin.

– Kao konkretan rezultat njihove podrške jeste to da smo u petak potpisali aneks ugovora sa Zijin-om za nastavak radova u Boru i Majdanpeku i to na još dodatnih pet godina. To je za Trayal veoma važno, ali i za radnike koji rade u Boru i Majdanpeku. Takođe, predstavlja i veliki uspeh srpske privrede da mi kao jedan od renomiranih svetskih proizvođača eksploziva nastavimo da radimo sa Zijin-om koji će da omogući dalji razvoj i rast Trayal Korporacije – rekao je Nenezić i tom prilikom istakao neke od planova za budućnost.

– Ono što je isto vrlo bitno jeste da razmišljamo o otvaranju vrtića u sklopu Trayal korporacije, što prvi put iznosimo u javnost. To je projekat koji bi započeli naredne godine, a sama ustanova bi bila na raspolaganju ne samo našim radnicima, već kako radnicima nove fabrike Luss Tekstile, tako i svim građanima Parunovca. Tako bi ovaj projekat, ukoliko uspemo da ga dovedemo do kraja, zaokružio društveni i radni ambijent čitave fabrike i njenog okruženja – naveo je direktor Trayala i podsetio da radnici fabrike Luss Tekstile još uvek rade u njihovim pogonima sve dok se izgradnja nove fabrike u Kruševcu ne završi.

– Nadam se da ćemo realizovati ovaj projekat, a uslov za to je da i dalje postižemo rezultate kakve imamo poslednjih nekoliko godina. Zahvalnost za to ide pre svega našim radnicima koji ispunjavaju radne zadatke koje im rukovodstvo daje, zatim rukovodstvu koje te odluke donosi, našem samostalnom sindikatu, lokalnoj samoupravi i Vladi Republike Srbije. Naročitu zahvalnost bih uputio Bratislavu Gašiću koji kao naš sugrađanin pruža kruševačkim preduzećima svaki vid podrške, a naročito Trayalu koji ostvaruje rezultate i velike napore u radu, pa zahvaljujući njemu možemo dalje da napredujemo bez prevelikih poteškoća i birokratskih saplitanja.

Trayal Korporacija je generalno zastupljena na svim kontinentima i svi proizvodi su sertifikovani CE znakom. Treba istaći da je Trayal korporacija prva u Srbiji, još 2001. godine, dobila CE znak što joj je omogućilo da nesmetano izvozi širom sveta.

– Da se pohvalimo da smo izuzetno prisutni na tržištu Evropske unije koje je jedno od najzahtevnijih tržišta, jednako zahtevno kao i tržište Amerike na kome smo tradicionalno prisutni. Javnosti možda to nije poznato, mi izvozimo direktno NASA-i, odnosno ILC Doveru, sa kojima imamo saradnju. Tokom napada na Kongres, kongresmenima je dodeljena evakuaciona kapuljača sa Trayalovim cedilom pa je čitav svet imao prilike da vidi naš brend – rekao je Miloš Nenezić dodavši da je Trayal sposoban da izađe na bilo koje tržište, te da se to koristi i pažljivo bira gde će kruševačka kompanija da plasira svoju robu.

– Mi trenutno proizvodimo maksimalnim kapacitetima, pa širimo mašinske kapacitete, ali i kadrovske i ljudske potencijale. Pored zapošljavanja novih, mladih ljudi, u situaciji smo da biramo tržište. To radimo ne samo gde su veći profiti, već gde ćemo dugotrajnije da ostanemo i gde možemo da nađemo adekvatne partnere koji mogu da nam budu dugoročniji saradnici koji na međunarodnom tržištu imaju veliki ugled – zaključio je generalni direktor Trayal Korporacije, Miloš Nenezić.

