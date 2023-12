Fudbal više od igre, Napredak čuvar nasleđa i nacionalnog ponosa

FK Napredak obeležio 77 godina postojanja, klupsku slavu Svetog Alimpija Stolpnika i predstavio novu kolekciju dresova

Istoriju dugu 77 godina pisale su brojne generacije fudbalera, koje su iz nedelje u nedelju donosile ogromnu radost, često i tugu armiji navijača. Od Marka Valoka, koji je postigao prvi gol za Čarapane, do Milana Bojovića, koji je u Napretkovom dresu upisao svoj 101. superligaški. Između njih, mnogo sjajnih igrača, ali i trenera, klupskih operativaca i funkcionera, koji su doprineli da Napredak bude to što danas jeste, stabilan superligaš, klub čije se ime sa poštovanjem izgovara na svim fudbalskim meridijanima.

Uz proslavu 77. rođendana u Napretku su minulog vikenda obeležili svog zaštitnika Svetog Alimpija Stolpnika. Slavski kolač je presečen u crkvi Lazarici uz prisustvo brojnih zvanica. A, na dan slave u velepnom zdanju Narodnog muzeja, neuobičajeno, ali sa razlogom, predstavljena je nova kolekcija dresova. Inspirisan odeždom Kneza Lazara, a replika je izložena u Narodnom muzeju i krasila je salu u kojoj je održana promocija, vođa Napretkovog marketing tima Josif Arsić, je uradio prelepi dizajn nove „uniforme“ fudbalera kruševačkog superligaša.

O samoj odeždi, na svečanosti je govorio istoričar Nikola Pantelić, direktor Muzeja:

– Svečana haljina kneza Lazara ima oblik tunike. To je donja haljina sa rukavima, a zakopčava se dugmadima napred, od grla do stopala. Oko vrata i po rubu haljine gde se zakopčava, ide bordura od srebrne žice, koja se pojavljuje i na rukavima. Haljina je od svile crvenkaste boje, koja je vremenom izbledela. Svila je ukrašena simetrično raspoređenim fantastičnim životinjama, lavovima u besnom stavu, sa otvorenim čeljustima i podignutim šapama. Svila je dalje ukrašena vegetabilnim formama i simetrično raspoređenim čapljama, koje stoje na skorpionima. Dugmad haljine su od belog konca, a na njima je metalna pločica kao medaljon; na njoj je naslikan šlem sa dva volujska roga kao čelenkom. Šlem sa volujskim rogovima bio je grb kneza Lazara, koji se javlja i na pečatu despota Stefana. Posle pada Carigrada pod Latine, Luka je prvi grad u Evopi koji je počeo da proizvodi svilu, rađenu na specifičnim razbojima. Moguća putanja ove bogate zlatotkane svile od Luke do dvora kneza Lazara je preko Dubrovnika, koji je Svetom knezu plaćao porez i u tekstilu. Po svršetku Drugog svetskog rata, muzejska komisija, uz blagoslov Sinoda Srpske pravoslavne crkve, zbog velike oštećenosti, uklonila je originalnu haljinu sa kneževih moštiju, a mošti su dobile novu odoru. Potom je na haljini izvršena restauracija i konzervacija i naučno istraživanje, da bi bila izložena u stalnoj postavci Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Rekonstrukcija odežde kneza Lazara izrađena je 1971. godine i nalazi se u stalnoj postavci Narodnog muzeja Kruševac.

Inspiracija, ne samo za novu kolekciju dresova, već i celokupan vizuelni identitet Napretka potekla je u ovdašnjem muzeju, hramu istorije, a o tome je govorila Valentina Vasić, generalni sekretar kruševačkog superligaša:

– Fudbalski klub Napredak iz nekadašnjeg prestonog grada Lazareve Srbije odlučio je, ne samo da igra fudbal, već da kroz novu liniju dresova inspirisanih likom i delom Svetog Kneza podseća na duh hrabrosti i odanosti. Vođeni idejnim rešenjem našeg kreativca Josifa Arsića, želeli smo da kroz novi dres prenesemo poruku da fudbal nije samo sport, već i sredstvo očuvanja nasleđa i podsećanja na vrednosti koje čine srpski narod i naše vitezove snažnim i nepokolebljivim. Ovaj spoj prošlosti i sadašnjosti, tradicije i ambicije, postavlja naš Klub na mesto čuvara nasleđa i nacionalnog ponosa.

Usledio je čin predstavljanja nove kolekcije dresova. Napretkovi fudbaleri, koji su na sceni stajala ogrnuti srednjovekovnim plaštovima, izašli su u novoj opremi pred objetive i kamere…

U susret budućnosti, u kojoj Napredak želi da se pozicionira među najboljima u Srbiji, ponosan na slavnu istoriju, ugledni privrednik Miloš Nenezić, predsednik Kluba i generalni direktor Trayal korporacije, obraćanje je počeo efektno, pesmom Milana Rakića „Na Gazimestanu“:

– Silni oklopnici, bez mane i straha,

Hladni ko vaš oklop i pogleda mrka,

Vi jurnuste tada u oblaku praha,

I nastade tresak i krvava trka.

Zaljuljano carstvo survalo se s vama…

Kad oluja prođe vrh Kosova ravna,

Kosovo postade nepregledna jama,

Kosturnica strašna i porazom slavna.

Kosovski junaci zasluga je vaša

Što poslednji beste. U krvavoj stravi,

Kada trulo carstvo oružja se maša,

Svaki leš je svesna žrtva, junak pravi.

Danas nama kažu, deci ovog veka,

Da smo nedostojni istorije naše,

Da nas zahvatila zapadnjačka reka,

I da nam se duše opasnosti plaše.

Dobra zemljo moja, lažu! Ko te voli

Danas, taj te voli, jer zna da si mati,

Jer pre nas ni polja ni krševi goli,

Ne mogaše nikom svesnu ljubav dati!

I danas kad dođe do poslednjeg boja,

Neozaren starog oreola sjajem,

Ja ću dati život, otadžbino moja,

Znajući šta dajem i zašto ga dajem.

Pozdravljen velikim aplauzom svih prisutnih u Beloj sali Narodnog muzeja, Napretkov predsednik Miloš Nenezić je nastavio:

– Za sada smo uspeli da budemo stabilan superligaš, da obezbedimo dobru infrastrukturu, za više potrudićemo se, uz zahvalnost svima koji su uz nas.

Usledila je dodela priznanja najzaslužnijima, a opšti utisak svih prisutnih je bio da su prisustvovali jednoj nesvakidašnjoj i, na ovim prostorima, neviđenoj predstavi. U Napretku su se, ovom prilikom, predstavili na najlepši mogući način…

MILION EVRA ZA KRUŠEVAČKI SPORT OD TRAYAL KORPORACIJE

Nagradili su u Napretku sponzore i ostale prijatelje Kluba. Lopte sa potpisima svih igrača, upakovane u kutije sa motivima sa novog dresa, dobili su: Guma centar, Vesna Kovačević Stanković, Zajednica klubova Super i Prve lige, Savez samostalnih sindikata Srbije, Vladan Gašić i Grad Kruševac.

Posebno priznanje, prvi primerak novog dresa sa brojem 77, povodom 77 godina postojanja Kluba, pripao je prvom Kruševljaninu Bratislavu Gašiću, ministru unutrašnjih poslova Vladi Republike Srbije, koji je opravdano bio odsutan.

Dodeljujući nagrade Miloš Nenezić je najavio da je Trayal korporacija opredelila za sledeću godinu milion evra za kruševački sport!

DARKO RAMOVŠ: DA BUDETE JOŠ BOLjI

Čestitajući rođendan, slavu, ali i sjajnu organizaciju promocije nove kolekcije novih dresova Darko Ramovš, generalni sekretar Zajednice klubova Super lige i Prve lige je poručio:

– Kruševac je jedan od najznačajnih fudbalskih centara, a Napredak klub koji zaslužuje da na fudbalskom terenu bude još uspešniji i bolji i od srca vam želim da u najskorijoj budućnosti ostvarite svoje ambicije.

