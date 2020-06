Odloženo suđenje za napad na Borka Stefanovića, naredno za mesec dana

Nakon što je zbog epidemije korona virusa nastavak sudjenja za napad na Borka Stefanovića i još dva lica koji se dogodio ispred mesne zajednice Rasadnik u novembru 2018. godine, umesto u aprilu održan danas, sudjenje je odloženo jer se nije pojavio jedan od trojice optuženih



Sudija Dragan Zdravković konstatovao je da trećeoptuženi Danijel Gmijović nije došao na sudjenje te ročište odložio za 16. jul, za kada je izdao i naredbu za privodjenje Gmijovića. Na tom ročištu bi, osim saslušanja oštećenih Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, trebalo da budu saslušani i veštak te deo svedoka.

Sudija Zdravković predsedava većem kruševačkog Višeg suda koje od marta sudi u ovom predmetu, nakon što je predsednik Suda početkom godine prihvatio zahtev odbrane za izuzeće dotadašnjeg sudije, koji je od prošlog septembra sudio u tom postupku.



Advokat Vladimir Todorić, punomoćnik oštećenih Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića danas je, nakon odlaganja suđenja, novinarima rekao da postupak predugo traje te da je trebalo da bude završen krajem prošle godine “kada je bez osnova i obrazloženja došlo do izuzeća sudije”.



– Nakon toga je došla korona, sada je izostao trećeoptuženi, a njegov branilac kaže da nije u kontaktu sa njim, što je zaista zanimljivo. Imaćemo njegovo privodjenje za naredno ročište, mi ćemo doći i insistiraćemo na optužujućoj presudi za ono što se desilo Borku Stefanoviću, što je mnogo više od rečenog optužnicom, to je bio napad na život Stefanovića – kazao je advokat Vladimir Todorić.



Da ovakav tok pokazuje „očiglednu nameru optuženih da odugovlače postupak” i da je “sramota za Srbiju da ovako nešto traje toliko dugo i što se koriste sve moguće pravne smicalice da se pobegne pravdi“ kazao je Borko Stefanović koji je u trenutku kada se napad dogodio bio lider Levice Srbije, a sada je potpredsednik Stranke slobode i pravde.

– Sve to služi da bi se došlo do neke presude koja je za njih prihvatljiva, nešto što mogu da izdrže i da nalogodavcima podnesu raport, a ostanu na slobodi manje više kao što su i sada. Taj napad je bio i na Bobana Jovanovića i na još ljudi koji su se tada našli ispred MZ Rasadnik. To nije bilo izazivanje opšte opasnosti ili huliganizam več pokušaj ubistva – kazao je on.

On je, odgovarajući na pitanje kako se oseća kada dolazi u Kruševac, rekao da je to grad koji voli zbog mnogo dobrih ljudi koje poznaje ali i da je „to grad u kome se osećaju stega i nesigurnost“ dodavši da je mnogo gore ljudima koji tu žive, a koji se ne slažu sa odlukama vlasti, jer su pod mnogo većim udarom i strahom.

Zajednički branilac trojice optuženih, advokat Jovana Vučković Pejčić u izjavi novinarima je potvrdila da ne zna zašto se optuženi Gmijović nije pojavio, odnosno kazala da je dobila informaciju da nije primio poziv. Rekla je da očekuje njegov dolazak narednog puta uz napomenu da „kod optuženih ni jednog momenta nije postojala namera za izbegavanjem pretresa ili prisustva“.



Inače, ponovljeno sudjenje za napad na Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, koji se dogodio u novembru 2018. godine ispred mesne zajednice Rasadnik, pred početak tribine Saveza za Srbiju, kada je povređen i policajac Dejan Palibrk, počelo je pred kruševačkim Višim sudom 10. marta, kada su se ponovo izjasnili optuženi. Tada su sva trojica optuženih, Miloš Šaponjić, Marko Živković i Danijel Gmijović ponovila da ne priznaju krivično delo za koje su optuženi. Njih Više javno tužilaštvo tereti za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu na štetu Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, a Šaponjića i za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Tužilaštvo je optužni predlog podiglo prošlog marta, a suđenje je počelo prošlog septembra.

Pomenuti napad bio je razlog za pokretanje protesta “Stop krvavim košuljama”, a potom “Jedan od pet miliona”, koji su se mesecima održavali širom Srbije.

J.B.

