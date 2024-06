Ministar Momirović u Kruševcu: Slobodna trgovina sa Kinom

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine na čelu sa ministrom Tomislavom Momirovićem, Privredna komora Srbije i Regionalna komora Kruševac predstavili su Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Narodne Republike Kine nakon čega je održan radni sastanak i obilazak kompanije „Super Viva“

Predstavljeni Sporazum koji će biti na snazi od 1. jula ima za cilj da razvije i unapredi trgovinsko-ekonomske odnose sa NR Kinom pružajući podršku celokupnoj domaćoj privredi kroz otvaranje jednog od najvećih svetskih tržišta sa preko milijardu i 400 miliona stanovnika zainteresovanih za bezbroj poslovnih saradnji.

– Regionalna privredna komora je prva nakon Privredne komore Srbije gde se organizuje predstavljanje ovako važnog Sporazuma koji je najvažnija ekonomska vest za privredu Srbije i Rasinskog okruga u ovoj godini. Saradnja Srbije i Kine je već intenzivna, a dodatno će se podići na viši nivo nakon 1. jula. Privrednici su okviru sekcija bili u prilici da doprinesu izradi Sporazuma razmenom stavova o tome koje delatnosti u Srbiji trebaju biti zaštićene od Kineske konkurencije i koji domaći proizvodi imaju potencijal za plasman na Kinesko tržište. Očekujemo da se sada otvori prostor domaćoj privredi za one proizvode gde već ostvarujemo konkurentnost na međunarodnom tržištu – istakla je Maja Marković, direktorka Regionalne Privredne komore Kruševac.

Prošlogodišnja spoljnotrgovinska razmena između Rasinskog okruga i Kine iznosila je 46 miliona evra, dok je pre 10 godina iznosila tek 11 miliona, a kada je u pitanju cela Srbija, izvoz u Kinu 2012. godine vredeo je 6 miliona, 2013. samo za 3 više, međutim 2023. godine on dolazi do cifre koja premašuje milijardu i 200 miliona, što je pokazatelj o uspešnim promenama u državi.

– Kina je veliki potencijal i šansa za sve naše izvoznike i Sporazum će doneti brojne benefite, ali važno je podsetiti se na prethodni period kako bi se uporedio značaj sadašnje politike predvođene predsednikom Vučićem i reći da je 2011. godine moj prethodnik 28 dana proveo u Kini sa 18 ljudi i vratili su se samo sa jednom izjavom – da su naučili puno o njihovoj kulturi, bez ikakvog uspešnog dogovora, a danas imamo pred nama dokaz koliko smo napredovali od tada – naveo je Ivan Manojlović, gradonačelnik Grada Kruševca.

Osim Kruševljana, ministra unutrašnje i spoljne trgovine Tomislava Momirovića, dočekali su i podržali predstavnici Ministrastva finansija i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koji su nakon toga nastavili sastanak u Regionalnog Privrednoj komori, dok je ministar obilazio „Super Vivu“ jedan od omiljenih ovdašnjih marketa.

– Na sajtu Ministarstva transparentno je objavljen Sporazum o slobodnoj trgovini kojim se već prvog dana 60% proizvoda skida sa carinske linije za veliki broj grana privrede, ali ne radi se samo o izvozu, već i o uvozu kako bismo mi mogli da kupimo njihove proizvode i unapredimo svoje poslovanje i bićemo jedini u Evropi koji to mogu. Osim ove novine kojom će se naša država preporoditi i dostići prosečnu platu od 1400 evra do 2027. godine, potreban je trud, upornost i zalaganje kao što je to slučaj kod vlasnika „Super Vive“ koji je od dvoje radnika stigao do njih 200 i doživeo respektabilne prihode, a analizirali smo i stanje u celom Rasinskom okrugu gde smo došli do zaključka da je ovde prisutan samo napredak. Očekujem još veći skok i u narednim godinama – rekao je ministar Momirović.

