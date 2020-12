Odbornici usvojili budžet za 2021. vredan 4,77 milijardi

Skupština grada Kruševca izglasala je plan budžeta za narednu godinu. Odbijene su sve primedbe koje su na predlog budžeta stigle tokom javne rasprave i svi amandmani koje su podeli odbornici opozicije. Gradonačelnica zamerila što se nijedna primedba nije odnosila na način uvećanja, već samo na trošenje budžetskih para

Javna sredstva sa kojima će grad u narednoj godini raspolagati iznose 4,77 milijardi dinara i veći su za 695 miliona ili 18 odsto od budžeta planiranog za ovu, a 8 odsto u odnosu na rebalans ovogodišnjeg budžeta. To je rekla Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca koja je obrazložila odbornicima najvažniji finansijski dokument o kome odlučuju.

Uz detaljno objašnjenje zakonskih osnova i sadržaja budžetskog dokumenta, Palurović je podsetila da je osnov za projekcije budžeta projektovani rast BDP-a za 6 odsto i inflacijski prosek od 1,8 odsto.

Budžet će se u najvećoj meri, 85,9 odsto puniti iz tekućih prihoda, a iz njega će se finansirati 18 programa. Prema njenim rečima, većina rashoda za direktne budžetske korisnike se nije značajno menjala, izuzev Centra za osobe sa invaliditetom koji će dobiti dodatna sredstva za ugradnju lifta za Predah smeštaj, i umanjenja za Turističku organizaciju, jer se projekat Šarengrad završava ove godine.

Najvažniji pokazatelji, kada je reč o rashodnoj strani budžeta je odnos između tekuće potrošnje i investicionih ulaganja. Za investicije i tekuća infrastrukturna održavanja iz budžeta će biti izdvojeno oko 1,5 milijardi, a za investicione projekte prenete iz 2020. godine 379 miliona. Ukupno je to 1,9 milijardi, što, kako kaže gradonačelnica čini čak 42 odsto ukupnog budžeta.

Dosta vremena gradonačelnica je upotrebila da odbornicima pročita sve predloge koji su stigli tokom javne rasprave kao i obrazloženja zašto oni nisu prihvaćeni. Većina ih je zakonski neutemeljena i izlazi iz nadležnosti lokalne samouprave ili se već realizuje iz republičke kase.

Među tim predlozima su zahtev da se osnuje medij koji će građane objektivno informisati, da se subvencioniše proizvodnja tovne junadi po grlu, da se izdvoje sredstva za kupovinu besplatnih udžbenika za sve osnovce i srednjoškolce, da se plati zdravstveno osiguranje za 10.000 građana koji ga nemaju.

Takođe, ove godine su i građani preko Službe mesnih zajednica mogli da učestvuju u davanju predloga proiriteta za svoje mesne zajednice. Većina tih predloga nije našla mesto u ovogodišnjem budžetu, ali su se našli u programu razvoja u odeljku koji će se realizovati ako se iznađu dodatna sredstva.

Palurovićka je pprokomentarisala da su neki zahtevi u korist javne dobrobiti građana, a da su neki sasvim sebični. Rekla je i da je razočarana što niko nije podneo predlog koji bi se ticao prihodne stranke budžeta, odnosno ideje kako da se budžetska sredstva uvećaju.

Usledila je potom rasprava u kojoj su članovi odborničkih grupa vladajuće koalicije uglavnom ocenili da je budžet za 2021. realan, razvojni i da nastavlja razvojnu politiku grada.

To je rekla Snežana Miladinović, iz odborničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu. Dopunili su je Milutin Tasić, predsednik grupe SPS –JS koji je rekao da se nastavlja sa investicionim ulaganjima te da će to dovesti do povećanja prihoda.

– Pravi bum je investicija od 4,8 milijardi koja nam donosi mogućnost da se autoputem vozimo od Pojata do Kruševca. Posebno smo ponosni što smo dobili Kovid bolnicu kao kapitalni objekat, a tu je i investicija Republike za Aerodrom Rosulje – rekao je Tasić, podsetivši na investiciona sredstva koja se ne vide u dokumentu o gradskom budžetu.

Iz ove odborničke grupe javilo se još nekoliko odbornika koji su uz pohvale na račun budžeta posebno predstavljali njegove određene delove, a šefica ove odbornilčke grupe, Ivana Lazić, zaključila je da je budžet za 2021. godinu „najveći u istoriji Kruševca“ te da je „razvojni, izbalansiran i društveno odgovoran“, kao i da je uvažio tešku situaciju.

Promedbe na budžet izneli su Saša Anđelković i Tomislav Stanković, odbornici DSS-a koji su imali i svoje amandmane.

Anđelković je ukazao da je za aktivno zapošljavanje izdvojeno samo 0,5 odsto budžeta, a da je stvarni broj nezaposlenih bar za 50 odsto veći od registrovanih 10.000. On je obrazložio i svoj amandman u kome traži da se sredstva predviđena za održavanje stadiona Mladost preusmere u podsticajna sredstva za mala i srednja preduzeća, za otkup zemljišta za izgradnju sabirno otkupnog centra za poljoprivredne proizvode i za podršku zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima. Prema njegovom obrazloženju, stadion Mladost nije u funkciji razvoja sporta među građanima, te da služi profesionalnoj sportskoj organizaciji i da takve objekte ne finansiraj lokalne samouprave.

– Ne postoji društveni interes za investiranje lokalne zajednice u taj objekat – ocenio je Anđelković.

Tomislav Stanković je, pak, ocenio da grad Kruševac nema nijednu kulturnu manifestaciju koja bi ga reprezentovala, a da je od budžeta za kulturu u iznosu od 310 miliona, 85 odsto predviđeno za institucije u kulturi, dok za drugi umetnički rad gotovo da ne ostaje sredstava..

– Svi su gradovi ustanovili kulturne manifestacije koje se vezuju za grad. Po čemu je naš grad prepoznatljiv srpskoj i međunarodnoj javnosti?. Po Kruševačkom pozorištu koje se grčevito bori i po Vidovdanu koja sve više liči na pripredbe „pokloni se i počni“. Svega po malo, a tek po nešto što bi se nazvalo kulturom – rekao je Stojanović koji svojim amandmanom predlaže osnivanje Ustanove za kulturu „Gradski horovi“ u okviru koje bi radili različiti gradski orkestri, od simfonijskog pa do manjih formata, kao i različiti horovi.

Amandmani su odbačeni, a zaključnu reč o budžetu dao je načelnih Gradske uprave Ivan Anđelić koji je, osim podrške budžetskom planu, detaljnije govorio i o investicijama koje stižu u naš grad, a nisu deo budžeta, te o dobroj saradnji koju Kruševac ima sa Vladom Srbije, Kancelarijom za javna ulaganja, ministarstvima energetike, privrede, javnim preduzećem Putevi Srbije.

Anđelić je podsetio da je Kruševac od republičkih sredstava dobio Fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, da će biti izgrađena i dva postrojenja za Rasinu i Blatašnicu koja će zaštiti vodu jezera Ćelije, da se intenzivno širi vodovodna infrastruktura, te da se mnoge saobraćajnice grade uz pomoć republičkih para.

Anđelić je još otkrio i da je Kruševac na lokaciji HI Župa, pribavio upravnu zgradu i 4 hektara zemljišta, da će tu biti izgrađen industrijsko tehnološki park, a na delu zemljišta i novi poligon i teretni parking.

– Kruševac je pribavio i objekat Doma vojske i taj objekat je predviđen je kulturne sadržaje. Biće javne rasprave, ali ideje su da tu bude lutkarsko pozorište, velika umetnička scena … Veliki je to poduhvat. Zašto pribavljamo zgradu FAM-a? Kruševac postepeno radi na formiranju univerzitetskog centra. U planu i otvaranue Fakulteta političkih nauka u sklopu niškog univerziteta, a ta zgrada je pogodna za takav sadržaj – rekao je, između ostalog, Ivan Anđelić.

