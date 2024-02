Prva radna Skupština: Promena Statuta Grada Kruševca

Nakon prve konstitutivne sednice na kojoj su verifikovani mandati odbornika i druge na kojoj je izabrana izvršna vlast Grada Kruševca, ovo treće zasedanje bilo je prvo radno. Na ovoj skupštini potvrđeni su mandati odbornika sa lista, jer je izvestan broj odbornika zbog odlaska na neke druge funkcije podneo ostavke, te su na njihova mesta postavljeni novi. Na skupštini je održan izbor članova radnih tela, a većinom glasova i uz debatu vladajuće partije i opozicije usvojena je tačka dnevnog reda koja se ticala promene Statuta Grada Kruševca, koja bi trebala da se pokrene u narednom periodu

Na prvoj radnoj sednici Skupštine većinom glasova je utvrđeno da je prestao mandat odbornicima koji su učestvovali na prvoj, konstutitivnoj sednici i to: Ivanu Manojloviću, koji sada obavlja funkciju gradonačelnika, a koji je na prvoj sednici bio odbornik liste „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“, Snežani Radojković sa iste liste koja sada obavlja funkciju zamenika gradonačelnika, zatim Draganu Anđelkoviću, Ljiljani Maksić i Milošu Ašaninu koji su postali članovi Gradskog veća. Ostavke na odborničkim pozicijama dali su i Vesna Živković, direktorka PU „Nata Veljković“, Dušan Škorac, direktor Specijalne bolnice Ribarska Banja i Ivan Anđelić, načelnik Rasinskog upravnog okruga.

Pošto su njihova mesta ostala upražnjena, dodeljeni su mandati novim odbornicima: Danijeli Jeremić, Dragiju Markoviću, Saši Aksentijević, Mariji Šljivić Radmanović, Daliboru Janiću, Anđelku Ugrinoviću, Ani Jovanović, Aleksandru Petroviću, Gradimiru Ignjatoviću.

Treća tačka na Skupštini ticala se izbora članova radnih tela i svi predlozi su većinom glasova usvojeni.

Četvrta tačka o promeni statuta Grada Kruševca, izazvala je polemiku između vladajuće stranke i opozicije, prvo se javila Ksenija Bradić Veljović sa odborničke liste „Život je u pitanju, SSP, Pokret slobodnih građana i Sindikat Sloga“.

– Podržaćemo ovu tačku, jer je u skladu sa zakonom. Principijalno možemo prihvatiti sve što doprinosi demokratskom funkcionisanju skupštine i ono što je u interesu naših sugrađana. Mi iz opozicije nećemo biti protiv, kao što je vladajuća stranka protiv svakog našeg predloga, čak i kada je u pitanju bio minut ćutanja za poginulog radnika Trayala, što ne sme nikad ne zaboravi.

Predsednica Skupštine Dragana Barišić iskoristila je priliku da joj odgovori uz reči, da opozicija ponovo zloupotrebava govornicu za skupljanje političkih poena, a da je tragedija koja se desila svima teško pala, da institucije rade svoj posao odgovorno kada je reč o tom slučaju. Marko Đokić sa liste Aleksandar Vučić Kruševac u svojoj kratkoj replici rekao je da podržava ovu tačku, dok je Srđan Milivojević sa liste „Srbija protiv nasilja dr Branislav Bata Andrić“ rekao da Statut treba menjati.

– Mi razumemo da se Statut mora usaglasiti sa zakonom, ali smatramo da je on pun manjkavosti, koje treba da se otklone, kako bismo ga mi prihvatili. Treba formirati Radnu grupu koja će izraditi novi Statut i Poslovnik o radu. Postojeći poslovnik nam onemogućava rad, primećujemo da postoji strah od replike i od opozicije. Nije primereno i nije dobro što ne možemo da odgovorimo na repliku gradonačelniku, tu odredbu treba menjati. Odborničke grupe na lokalu i na nivou Skupštine Srbije broje po 5 odbornika, što nije srazmerno ukupnom broju odbornika, i smatramo da odborničke grupe treba da imaju manje od 5 odbornika – rekao je Milivojević i naglasio da u Statut treba da se unesu i novi datumi za obeležavanje oslobođenja Grada i to 15. oktobar, dan oslobođenja od austorugarske okupacije i praznik Vavedenje koji je 4. decembra jer je na taj dan Kruševac oslobođen od Osmanlija.

Vladimir Savić sa liste „Srbija protiv nasilja dr Branislav Bata Andrić“ iskoristio je priliku da za govornicom kao predsednik Sokolskog društva Kruševac, pozove građane da 7. marta dođu na veliki humanitarni koncert za bolesnu decu Kruševca i pozvao odbornike da kupe karte i da svoje današnje dnevnice uplate za lečenje ove dece.

Predrag Petronijević, sa iste liste tražio je repliku da bi rekao da je 6. februara ove godine konstituisana komisija za kadrovska i administrativna pitanja koja je donela odluku da gradski funkcioneri mogu da vrše više funkcija.

– To znači da dr Barišić pošto je predsednica može da obavlja i funkciju člana odbora Zavoda za javno zdravlje. To je po zakonu, ali nije moralno. Ovde je prekršen princip jedan čovek – jedna funkcija i to govori da funkcioneri SNS samo gledaju kako da izvuku što više sredstva za svoje lične potrebe. Status ne menjate kako biste unapredili Grad, već da bi se dogovorili oko novčanih naknada – rekao je Petronijević.

Predsednica Skupštine, Dragana Barišić iskoristila je priliku da odgovori Petronijeviću i rekla, da se vrlo često dešava zloupotreba govornice i da se iznose neistine da osoba može da prima dve plate, a da bude na jednom mestu.

– Želim da obavestim sve građane i kolege da je za davanje mišljenja nadležna Agencija za borbu protiv korupcije, a da sam ja podnela zahtev jer sam u predhodnom periodu bila član Odbora Zavoda za javno zdravlje, ali i obavljala svoj profesionalni rad u bolnici i zbog toga sam tražila mišljenje. Dakle nisam to učinila, da bih nastavila da budem član Odbora, već do izbora novog člana da tu dužnost obavljam, kako i piše u zakonu. Ja imam pravo da budem član odbora, ali ne želim to da budem i biće neko drugi. Pravo predsednika Skupštine aktuealnim statutom je da bude na stalnom radu. Nakon promene statuta koji će doći nakon javne rasprave, odluke veća i izglasavanja statusa na nekom od narednih skupština, tek tada će moći da se razmatra moj status. Na taj način se štedi i plata koja je predviđena za predsednika Skupštine i ostaje u budžetu Grada da se koristi za neke druge svrhe. Ova moja odluka da se status promeni da predsednik bude na stalnom radu, ali da može da koristi i onu drugu opciju štedi budžet. Ja neću primati dve plate, ovaj posao predsednice obavljaću kada sednice skupštine budu zakazane. Građani neće trpeti zbog toga, svi znamo da sednice nisu toliko česte – objasnila je Barišićka.

Dr Rada Joksimović Zmejkovski, odbornica Srpske napredne stranke, stala je u odbranu svoje koleginice Barišićke rekavši da ona može da radi na dva fronta.

– Ona je vrlo odgovorno obavljala sve svoje zadatke, i dosta pomaže i kao lekar i kao humanista svima nama i verujem da ćemo svi biti srećni što nam ona vodi skupštinu. Njeni pacijenti su specifični i jako je cene i čula sam da planiraju da pokrenu peticiju da je vrate. Ljudi kao što je ona su nam potrebni, jer svojim primerom i energijom treba da podstaknu sve nas da razmišljamo kolektivno da se udružimo i radimo ova plemenita dela.

Nakon što je većinom glasova usvojena tačka o promeni Statua Grada, izvršen je objedinjen pretres od 5. do 17. tačke, a sve su se ticale imovinsko-pravnih sporova. Sve ove tačke su usvojene uz debatu i brojne replike opozicije u kojima su uglavnom navodili kako je Kruševac uništen grad bez drveća, u kome nema parking mesta i gde se u strogom centru grade višespratnice. Na ove proizvke predstavnici vladajuće partije odgovorili su u svom stilu – da je od 2012. godine Kruševac preporođen, da se radilo samo u korist građana, da su parkovi obnovljeni i uređeni, da grad nikad nije bio zeleniji, a da će u novom mandatu još više da se pomere granice.

M.J.