Intervju – Dr Dragana Barišić predsednica Skupštine grada Kruševca: „Žene u politiku vode ambicija i želja za promenama“

Da ženska snaga igra ključnu ulogu u političkom i društvenom životu našeg grada, tvrdi dr Dragana Barišić, novoizabrana predsednica Skupštine Kruševca. U intervjuu za novine Grad, predsednica je otkrila svoje viđenje političke angažovanosti i izazove koje ona nosi, a govorila je i o tome zbog čega je važno da žene budu jednako zastupljene na rukovodećim pozicijama, te da treba nastaviti sa kontinuiranim radom na unapređenju položaja žena u našem gradu

Piše: Marija Janković

Dr Dragana Barišić, specijalista psihijatrije koja ima dugogodišnje iskustvo u Opštoj bolnici kruševac, ističe da je predsedavanje Skupštinom Grada velika čast, ali i odgovornost i izazov. Inače, dr Dragana Barišić, članica je Srpske napredne stranke od osnivanja. Od 2008.godine bila je najpre PR, član Saveta za zdravstvo, kao i predsednica Unije žena od samog osnivanja do maja 2023. godine. Od 2012. do 2014.godine bila je odbornica u Skupštini Grada i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine Grada, a od 2014. do 2022. godine narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije u tri mandata. Aktivno je učestvovala u Odboru za zdravlje i porodicu i Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja NSRS, kao i u Ženskoj parlamentarnoj mreži.

Koliko Vam znači što ste predsednica Skupštine? Kakve izazove nosi ova pozicija? Radite i kao lekar u Opštoj bolnici, kako usklađujete svoja dva posla?

– Imala sam veliku čast da budem predložena za predsednicu Skupštine Grada Kruševca. Zahvalna sam pre svega Srpskoj naprednoj stranci na predlogu, a koleginicama i kolegama odbornicima na izboru. Smatram da funkcija koju obavljam nosi veliku odgovornost jer je uz gradonačelnika to jedna od najvažnijih funkcija u gradu. Svakako će mi političko iskustvo koje imam biti od velike važnosti u profesionalnom pristupu i nepristrasnosti u obavljanju ove funkcije. Nadam se da ću opravdati ukazano poverenje. Trudiću se da prema svim odbornicima imam isti tretman, bez obzira da li pripadaju vladajućoj koaliciji ili su u opoziciji. Vrata moje kancelarije otvorena su za sve koleginice i kolege, kao i za sve naše građane. Kao lekar specijalista psihijatrije zaposlena sam i u Opštoj bolnici Kruševac, na Odeljenju psihijatrije. To je jedan humani poziv i posao koji sa ljubavlju radim. Moji pacijenti su specifični, razlikuju se od drugih. Jednostavno, nije isto lečiti dušu ili lečiti neko somatsko oboljenje. Psihijatar mora da sasluša, razume, ohrabri, postavi dijagnozu, pa tek onda da leči. Ljubav koju imam prema svojoj profesiji uz podršku porodice daje mi snagu da stignem i odradim sve poslove i zadatke koji su preda mnom.

Prokomentarišite prethodnu Skupštinu na kojoj su vas predstavnici opozicije napali.

– Do sada smo imali 3 sednice. Prva je bila konstitutivna, na kojoj smo potvrdili mandate odbornicima, druga izborna, na kojoj smo izabrali novo gradsko rukovodstvo, a treća radna, na kojoj smo izabrali članove radnih tela i komisija, i usvojili set imovinsko pravnih rešenja, ali i pokrenuli postupak promene Statuta Grada Kruševca. Mišljenja sam da Skupština treba da bude mesto gde se demokratski raspravlja. Smatram da svi treba da se vodimo pre svega interesima građana Kruševca. Na prethodnim sednicama to nije bio slučaj. Imali smo priliku da vidimo odbornike opozicije koji su u više navrata zloupotrebljavali skupštinsku govornicu iznoseći neistine, vrlo često govoreći o temama koje nisu na dnevnom redu. Na taj način pokušavali su da građane dovedu u zabludu i da sve predstave onako kako njima odgovara. Najžalosnije je to da su tuđe nesreće koristili za sticanje političkih poena. Sa sigurnošću mogu da kažem da je takvo njihovo ponašanje odraz njihove nemoći.

Recite nam kako je prošla javna rasprava o budžetu Grada za 2024. šta budžet predviđa?

– Javna rasprava o Budžetu trajale je 15 dana, i završena je 29.februara. Građani su imali priliku da nacrt budžeta vide na sajtu Grada i da pisanim putem upute predloge, sugestije, kritike. Na Javnoj tribini prisustvovali su predstavnici mesnih zajednica, odbornici, građani kojima je objašnjeno na koji način mogu da utiču na eventualne izmene, a da izvršenje maksimalno bude na zadovoljstvo građana. Predviđeni budžet za narednu godinu iznosi 6.5 milijardi dinara. Veoma je važno da Grad nije kreditno zadužen, i spada u deset gradova čije ostvarenje prihoda prelazi 95%. U predstojećem budžetu zastupljene su sve sfere života, a sa sigurnošću mogu da kažem da će Grad nastaviti da se razvija i uređuje. To znači da nastavljamo onim putem kojim smo krenuli 2012. godine, a to je da naš Kruševac bude jedan od najlepših gradova u Srbiji, uz bolje uslove života svih naših građana. Jedna od kapitalnih investicija svakako će biti rekonstrukcija Opšte bolnice, što je u interesu svih građana Rasinskog okruga, jer nam je njihovo zdravlje na prvom mestu.

Kolika je zastupljenost žena na mestima odlučivanja u Gradskoj upravi Kruševac?

– Do 2012. godine zastupljenost žena bila je vrlo niska. Na izbornim listama žene su bile samo broj, tek jedva svaka treća. Na svim važnim i rukovodećim funkcijama bili su uglavnom pripadnici muškog pola. Ono na šta sam posebno ponosna je što sam kao predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Kruševca početkom 2014.godine inicirala potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. U martu 2014. godine je izglasana i grad Kruševac postao je šesnaesta lokalna samouprava u Srbiji koja je usvojila taj dokument, a kojim se Grad obavezao da će slediti principe rodne ravnopravnosti u svom budućem radu. Od 2012.godine na vrlo važnim funkcijama u Gradu su upravo žene. Tako smo u prethodnom periodu imali gradonačelnicu, sekretarku Skuštine i njenu zamenicu, načelnicu Gradske uprave i njenu zamenicu, narodne poslanice, ali i žene na rukovodećim mestima mnogih javnih ustanova i preduzeća. U devetom mandatu NSRS iz Rasinskog okruga je bilo čak pet narodnih poslanica. Ponosna sam i na to što sam kao narodna poslanica dala svoj glas usvajanju Zakona o izboru narodnih poslanika i lokalnim izborima kojim se na listama ne sme naći manje od 40% žena.

Šta je to što žene unose u politiku? Šta karakteriše žene rukovodioce? Koje su glavne prepreke s kojima se suočavaju žene u politici i kako ih možemo prevazići?

– Nažalost, i pored usvojenog Zakona i kvota na izbornim listama, u nekim sredinama još uvek postoje rodni stereotipi i predrasude da je muškarac glava porodice, da su muškarci jači pol i Bogom dani da budu na rukovodećim mestima. U našem gradu i Rasinskom okrugu mogu reći da je ženama ukazano poverenje i da su na veoma važnim funkcijama. Smatram da žene u politiku vodi želja da nešto promene, da se bore za bolji život, za bolji standard, ali i za povećanje broja žena na odlučujućim pozicijama. Za sve to je neophodna želja, upornost, ambicija. Svakako da je neophodna i ženska solidarnost jer jedino ujedinjene možemo sve, a zajedno smo jače. Žene rukovodioci su uglavnom odgovornije, brižnije, kooperativnije, spremnije da preuzmu inicijativu. Sve zavisi i od samih crta ličnosti.

Da bi žena uspela u javnom i društveno-političkom životu neophodno je da ima podršku porodice. Veoma je teško uskladiti porodične obaveze jer je žena van radnog vremena majka, supruga, ćerka… Ja od početka imam ogromnu podršku porodice. Do pre tri godine imala sam izuzetnu podršku mame. Imala sam tu sreću da je bila posvećena mojoj deci i da je uspevala potpuno da me zameni u trenucima kada sam danima bila odsutna zbog prisustva sednicama republičkog parlamenta. Nažalost pre tri godine iznenada je preminula. Ostatak porodice mi je takođe ,,vetar u leđa“ i zato sam danas na funkciji predsednice jer bez njihove podrške to svako ne bih mogla. Ponosna sam majka dvoje dece, ćerke – studentkinje druge godine Medicinskog fakulteta u Beogradu i sina – učenika petog razreda Osnovne škole. Uz supruga oni su moja najveća podrška.

Ono što nama Kruševljanima posebno znači je to što imamo sreću da je naš sugrađanin na odgovornoj državnoj funkciji. Ponosno mogu da kažem da sam i sama deo tima gospodina Bratislava Gašića i da svi mi imamo njegovu veliku podršku jer smo već 15 godina na istom zadatku. To je borba za bolji život svih građana Kruševca i budućnost u našem, a najlepšem gradu pod Bagdalom.

Kako možemo motivisati mlade žene da se aktivnije uključe u politički život i preuzmu liderstvo?

– Aktivno učešće u političkom i društvenom životu žena je jako bitno za celo društvo. Pođimo od toga da ukoliko je žena sposobna da iznedri jedan novi život i bude majka, svakako da treba da se uključi i da se njen glas čuje. Zato i dalje treba raditi na osnaživanju žena, da jačamo jedne druge, da međusobnom podrškom i zajedničkim silama radimo za bolji život svih građana i sve naše dece.

Na koji način Grad promoviše rodnu ravnopravnost?

– Kruševac je primer dobre prakse kada je reč o rodnoj ravnopravnosti. Pored žena na odgovornim funkcijama, u našem gradu postoji Komisija za rodnu ravnopravnost i Savet za rodnu ravnopravnost, koji tokom godine organizuju brojne sastanke, tribine i aktivnosti kako bi unapredili položaj žena.

Koje su vaše poruke za Međunarodni dan žena ove godine?

– Smatram da se za ženska prava ne treba boriti samo tokom „ženskih praznika“, već svakodnevno i na svakom mestu. Neophodna je solidarnost, uzajamna podrška jer jedino na taj način možemo da nešto unapredimo. Ljubav koju žene imaju je oruđe za opstanak ove civilizacije!