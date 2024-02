Konstituisan novi saziv Skupštine Srbije, troje Kruševljana poslanici

Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu, koju je sazvao predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva dr Vladimir Orlić, održana je 6. februara, a predsedavao je najstariji narodni poslanik Stojan Radenović sa Izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane. Na skupštini su verifikovani mandati 250 narodnih poslanika čime je Narodna skupština konstituisana, a za sada je među njima troje Kruševljanina

U poslaničkoj klupi našla se Jasmina Palurović, ispred liste „Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane“, bivša dugogodišnja gradonačelnica Kruševca. Radnu karijeru započela je u Trayalu, a radila je u Sektoru proizvodnje na rukovodećim mestima, zatim u Službi pripreme i planiranja, Sektoru tehnologije i razvoja i bila direktor Sektora proizvodnje auto-guma. Radila je na unapređenju kvaliteta rada i poseduje odgovarajuće sertifikate. Obavljala je poslove zamenika direktora „JAT apartmana“ doo Kopaonik. Od 2012 – 2014. godine bila je odbornik Skupštine grada i predsednik Saveta za budžet i finansije. Od 2014. godine do juna 2016. godine uspešno je obavljala funkciju zamenika gradonačelnika Grada Kruševca, a od juna 2016. godine do 2017. funkciju predsednika Skupštine grada Kruševca, da bi od potom postala prva gradonačelnica u istoriji Kruševca i tu funkciju obavljala do 2023. godine. Na parlamentarnim izborima 2020. godine našla se na 44. poziciji na listi “Aleksandar Vučić – za našu decu” i po prvi put dobila svoj poslanički mandat.

Među poslanicima je i Nevena Đurić, Kruševljanka, izabrana je za poslanicu u Narodnoj skupštini na parlamentarnim izborima 2020. godine i ovo joj je drugi mandat. Potpredsednica je SNS od novembra 2021. godine. Đurićka je magistarka matematike i profesorka u struci. Bila je u Informativnom savetu Opštinskog odbora Napredne stranke u Kruševcu i učestvovala je u programu Akademije mladih lidera stranke.

Jedini Kruševljanin koji je za sada među 250 poslanika je Srđan Milivojević sa izborne liste „Srbija protiv nasilja“. Prvi put je izabran za poslanika u sedmom sazivu, od 2007. do 2008, zatim u osmom sazivu, od 2008. do 2012, a u devetom sazivu, od 2012. do 2014. godine. U 13. sazivu izabran je za poslanika kao 21. na listi Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), mandat mu je potvrđen 2022. godine. U 13. sazivu deo je poslaničke grupe Demokratska stranka – DS. Član je Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, i zamenik člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Takođe, član je Delegacije u Interparlamentarnoj uniji. Završio je Poljoprivredni fakultet u Zemunu. Po zanimanju je diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo. Po završetku studija bavio se stočarstvom. Imao je zatim marketinšku agenciju, a bavio se i ugostiteljstvom.

Svi narodni poslanici položili su zakletvu koja glasi: „Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi“.

Od 250 narodnih poslanika 129 iz Srpske napredne stranke, 64 sa liste „Srbija protiv nasilja“, 18 sa liste „Ivica Dačić premijer Srbije“, 13 mesta „Nada za Srbiju“, a isto toliko i „Mi, glas naroda“. Savez vojvođanskih Mađara dobio je 6 mandata, a Usame Zukurlić 3, 2 SDA Sandžaka, Politička borba Albanaca jedno mesto kao i Ruska stranka.

Među 250 poslanika nalaze se mnoga poznata imena poput Miloša Vučevića, Ane Brnabić, Vladimira Orlića, Arno Gujona, Dejana Tomaševića, Željka Rebrače sa liste SNS, pa Miroslav Aleksić, Dragan Đilas, Radomir Lazović, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš sa liste “Srbija protiv nasilja”, koaliciju SPS-JS predvode Ivica Dačić, Dragan Marković Palma, Slavica Đukić Dejanović, Branko Ružić, Dušan Bajatović…Neki od ovih poslanika će možda podneti ostavke i prepustiti svoje mesto drugima sa izborne liste na kojoj su bili.

Od 18 lista koje su učestvovale na izborima 17. decembra, njih deset je obezbedilo mesto u Skupštini Srbije, a ispod cenzusa su ostale Dveri, Zavetnici, Narodna stranka i Radikalna stranka… Po prvi put u parlament, sa tri poslanika, ušla je stranka Zdrava Srbija, Milana Stamatovića i to na listi Srpske napredne stranke.

M. J.