Sa Skupštine: O zagađenosti vazduha, socijalnim pitnjima, urbanističkim planovima…

U toki je peta sednica Skupštine Grada Kruševca, a na dnevnom redu se našao niz važnih tačaka koje će uticati na dalji razvoj grada. Na dnevnom redu je i nekoliko tačaka koje se tiču urbanističkog planiranja i regulacije prostora. Odbornici raspravljaju o planovima detaljne regulacije za određene delove grada, sa ciljem unapređenja infrastrukture i stvaranja uslova za privredni i društveni razvoj. Posebno se istakla žustra debata između opozicije i vladajuće stranke oko pitanja zagađenja vazduha u Kruševcu

Srđan Milivojević odbornik grupe sa liste „Srbija protiv nasilja dr Branislav Bata Andrić“ istakao je da Statut treba menjati, i da treba formirati Radnu grupu, za šta se zalagao i na prethodnoj Skupštini. Odbornica Ksenija Bradić Veljović, sa odborničke liste „Život je u pitanju, SSP, Pokret slobodnih građana i Sindikat Sloga“ optužila je Draganu Barišić, predsednicu Skupštine da joj Status „izlazi kao lekaru u susret“, i džalila na ponašanje opozicije, na šta joj je Barišićka odgovorila da nema pravo tako da govori i da to nije tačno.

Četvrta tačka dnevnog reda koja se ticala Plana razvoja Grada Kruševca za 2023-2030. godine, a usvojen je amandman odbornika opozicije Dejana Stevanovića izazvala je veliku diskusiju između opozicije i vladajuće partije. Dušanka Milosavljević, odbornica predstavnica kruševačkog Odbora stranke Srbija centar (SRCE) rekla je da ovaj Plan nije dobar, jer se svi najavljeni projekti neprekidno odlažu i da nisu pažljivo osmišljen što je slabost trenutne vlasti. Istakla je i negodovanje povodom najavljene izgradnje hotela na Bagdali, u sred parka.

– Auto put, naselje stari aerodrom, rekonstrukcija Doma sindikata…ništa od toga nije urađeno bez plana. To je najbolji pokazatelj da su nam na prvom mestu građani, a potom investitori. Mi radimo na novom planu, sagledavamo svaku stvar pojedinačno i timski. Uspostavili smo sistem gde svaki predstavnik mesne zajednice sa svojim timom dobija priliku da dođe u Gradsku upravu kako bismo dobili odgovarajuće impute. Park Bagdala treba da postoji, objekat koji tamo postoji je privatna svojina i on ima pravo da sa njom čini šta hoće, da li će se odobriti izgradnja hotela, zavisi od Javnog uvida, a ja vas pozivam da na civilizovan način govorimo o ovoj temi. Da smo tog investitora blokirali 2012. ne bismo ništa od sadržaja imali na Bagdali, već bi ona i dalje bila leglo narkomana – odgovorio joj je gradonačelnik Ivan Manojlović.

Ksenija Bradić Veljović još jednom se javila i osvrnula se na nedavno zagađenje vazduha sa kojim su se Kruševljani susreli.

– Proteklih dana susrećemo se sa smradom vazduha, koji građanima smeta i zbog čega su u pravoj panici. Bojan Cvetković direktor Bin komerca je na RTK televiziji demantovao da zagađenje dolazi iz tog preduzeća, a Gradska uprava je potvrdila da ova fabrika zagađuje vazduh. To govori o tome da na ovoj televiziji može samo da se čuje ono što vlastima odgovara, a ne ono što opozicija kaže. Kada ćemo saznati prve rezultate merenja koje je Gradska uprava obećala?

Gradonačelnik joj je rekao da ništa ne kriju od javnosti, da to nije u redu prema građanima i radnicima fabrika u Kruševcu i da su sve informacije transaprentne, te da su preduzete ozbiljne mere kako bi se poboljšao kvalitet vazduha.

– Mi svi udišemo isti vazduh i bitno nam je da ne zagađuje okolinu, to je najvažnija stvar. Što se tiče pritužbi na neprijatan miris, Grad Kruševac na osnovu programa kontrole vazduha vrši monitoring vazduha na 12 mernih mesta, različitih supstanci i čestica, za koje ima kreditaciju. Mi merimo značajne parametre, kada su se građani obratili na neprijatan miris mi smo podneli zahtev inspekciji i došao je inspektor Minisatarstva zaštite životne sredine, uputili smo i dodatan zahtev za vanrednu kontrolu. Direktor Bin komerca je potvrdio da je došlo do incidenta 6. na 7. maj u njegovoj fabrici, to je bio neprijatan miris, još uvek nije utvrđeno da je reč o zagađenju vazduha. To ne opravdava našu želju da svi zajedno ovde, budemo sigurni šta je to što udišemo, iz tog razloga sam po hitnom postupku, bez Skupštinske sednice, da izdam mere koje se odnose na hitnost, i potpisao sam zahtev da se krene sa hitnom procedurom dodatnih merenja. Svaki industrijski proizvođač ima karakterističnu tehnologiju, pa smo došli na ideju da ZZZJ traži tehnološke procese svih industrijskih postrojenja u gradu i da analizira njihove podatke, i da predlog koje parametre bi Kruševac trebao dodatno da meri, kao što je na primer ksantat. ZZZJ je prihvatio ovu inicijativu, tako da želimo da vidimo šta je to što zagađuje vazduh, nećemo upirati prst ni u koga, dok ne saznamo tačno šta se dešava. Stučnjci kažu da nekad i kad se ništa ne oseća u vazduhu on može biti jako zagađen – obrazložio je gradonačelnik.

Peta tačka ticala se Programa za unapređenje socijalne zaštite, a povela se debata na razne teme između vladajuće partije i opozicije, između ostalog i o rezoluciji o Srebrnici.

– Treba izvršiti analizu socijalnog siromaštva u Kruševcu, zatim koji građani su u apsolutnom siromaštvu, a koliko građana ima rizik od siromaštva. Treba preduzeti mere što pre kako bi se pomoglo ovakvim građanima – rekla je odbornica opozicije Goranka Milovanović.

Manojlović, gradonačelnik Kruševca, istakao je da Krušeac može da se ponosi onim šta se danas za borce čini, kada neko ono najvrednije da za državu, šta god da se učini biće uvek malo.

– Uspostavili smo jednu vrstu radnih sastanaka da nađemo adekvatan način šta je to što možemo uraditi za borce. Ne mogu da poverujem da bilo koji Srbin misli da ovaj čin o rezoluciji o Srebrnici nije sraman, zato su borci juče bili sa nama na trgu, a ne zbog prikupljanja političkih poena.

Na petoj sednici Skupštine, odbornik liste Aleksandar Vučić Kruševac ne sme da stane, Miloš Nenezić, podneo je ostavku, a Vladimir Petrović, postao je novoizabrani odbornik iste liste.

M.J.