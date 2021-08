Odbojkaški turnir: Nadmetanje i druženje

U okviru manifestacije „Sportsko leto“ danas se organizuje turnir u odbojci na pesku. Nakon zvaničnog takmičarskog dela najuspešnijima će biti dodeljene nagrade, a tri prvoplasirane ekipe sutra će nastaviti takmičenje u Ribarskoj banji

Na prepunom odbojkaškom terenu, veliki broj talentovanih mladih odbojkaša i odbojkašica takmičili su se i bodrili međusobno. Nije izostala ni podrška roditelja sa tribina, kao ni prolaznika koji su se tu zatekli.

Odbojkaški savez Kruševca u saradnji sa Sportskim savezom Kruševca svake godine organizuje brojne događaje namenjene najmlađima, a danas je po rasporedu bio turnir u odbojci na pesku. Nakon jučerašnjeg treninga na istoj lokaciji veliki broj naših najmlađih sugrađana, podeljenih u ekipe, nadmeće se za titulu najboljeg.

– Takimičenje se odvija u četiri kategorije. Ukupno je 55 parova, dakle 110 učesnika. Predpionirski turnir odnosi se na devojčice starosti do 12 godina, pionirski turnir do 14 godina i kadetski turnir za one do 16 godina. Takođe, postoji i kadetski turnir za dečake do 16 godina – rekao je Lazar Jović, predsednik Odbojkaškog saveza Kruševca.

Turnir će trajaće celog dana, a nakon zvaničnog takmičarskog dela biće dodeljene medalje najuspešnijima.

– Najbolji dobijaju nagrade i diplome. Sportski savez je obezbedio medalje za prva tri mesta, a mi smo kao Odbojkaški savez obezbedili da tri prvoplasirane ekipe sutra nastave takmičenje u Ribarskoj banji, nakon čega će dobiti besplatan ulaz na bazen – izjavio je on.

Vidno je zadovoljstvo najmlađih ovakvom manifestacijom, stiče se utisak da bi im slični projekti ovaj letnji raspust učinili sadržajnijim, te da bi im se jednako obradovali.

