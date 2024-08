Predstavljamo: Odbojkaški klub Bagdala

Odbojkaški klub Bagdala osnovan je u maju 2022. godine. Osnovala ga je grupa mladih entuzijasta na čelu sa sadašnjim direktorom i igračem kluba Nemanjom Cekićem i trenerom Nemanjom Stevanovićem. Kapiten ekipe je Nikola Milovanović. Ove sezone takmiči se u Prvoj ligi Zapad.

O osnivanju kluba i postignutim rezultatima govorio je predsednik i igrač OK Bagdala Nemanja Cekić.

– Uz pomoć oca jednog mog prijatelja i Bechtel Enke, koja je donirala 250.000 dinara za nabavku opreme oformili smo klub. Ušli smo u Drugu ligu Zapad. Prvu godinu takmičenja završili smo na trećem mestu, iza Kosovske Mitrovice i Užica. Tada nismo imali novca za pojačanja. Poslednje takmičarske godine smo se pojačali i dobili sredstva od Grada, pa smo uspeli da se plasiramo u Prvu ligu Zapad. Kada se završila sezona, mnogo nam je pomogla donacija Trayal korporacije kroz projekat TRY ALL SPORTS. Tako smo mogli da nastavimo dalje i napredujemo kao klub. Zahvaljujući toj donaciji nabavili smo sportsku opremu, rekvizite za trening, lopte i dobro se pripremili za početak sezone. Pripreme su počele 5. avgusta. Treninge imamo u Hali sportova. Na pripreme dolaze i momci iz drugih gradova. Ciljevi i planovi za narednu sezonu su da se omasovi klub. Želja nam je da u narednom periodu članstvo i treninzi budu besplatni, kako bi nam se pridružilo što više mladih igrača – rekao je Cekić i dodao da je glavni cilj muške seniorske ekipe OK Bagdala da osvoji jedno od prva tri mesta ove sezone u Prvoj ligi Zapad. Plan je da se u naredne dve godine izbori plasman u Superligu Srbije.

– Nadam se da će naš ulazak u Pr8vu ligu i dolazak mnogo boljih klubova ovde da privuče mlade da počnu da treniraju odbojku – zaključuje Cekić.

O.M.