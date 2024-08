Društvo za zaštitu ptica upozorava na nezakonitu upotrebu vabilica

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) podseća javnost da uskoro počinje sezona lova na prepelice tokom koje se širom Srbije masovno koriste zakonom zabranjene elektronske vabilice koje svake godine dozivaju u sigurnu smrt oko 50.000 prepelica

Tim povodom DZPPS je omogućilo javnosti uvid u mapu svih zabeleženih slučajeva upotrebe vabilica od 2000. godine i pozvalo građane da prijavom nadleženim institucijama spreče bezočno ubijanje ovih ptica.

Na pomen prepelice, većina ljudi najpre pomisli na neku od odomaćenih vrsta prepelica uzgajanih zbog jaja ne znajući da je ovde reč o divljoj prepelici (Coturnix coturnix), iskonskom i prirodnom stanovniku naših livada i njiva, najmanjoj vrsti divlje koke, veličine pesnice odraslog muškarca. Ova ljupka ptica retko leti i većinu vremena provodi na tlu gde se hrani i razmnožava. Intenzivni problemi za ovu vrstu počinju od avgusta meseca kada prepelice kreću na put od nekoliko hiljada kilometara ka svojim zimovalištima u severnoj i podsaharskoj Africi.

Lovna sezona na prepelice je počinjala 1. avgusta i trajala do 30. septembra sve do 2021. kada je skraćena za 15 dana, tako da počinje od polovine avgusta. Ova privremena odluka ustanovljena izmenama Pravilnika o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači prestaje da važi ove godine, ali Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede još nije objavila nikakav dokument kojim bi bio pojašnjen dalji status ove vrste.

Tokom lovne sezone je široko rasprostranjena upotreba vabilica, elektronskih uređaja koji glasno dozivaju prepelice kako bi potom bile ubijene iz puške krivolovaca. Procena je da se tokom lovne sezone širom Srbije koristi od 600 do 1.000 ovakvih vabilica koje u sigurnu smrt odvede oko 50.000 prepelica. Vabilice su izuzetno opasne i zato što remete puteve seobe ovih ptica, dozivaju prepelice na uglavnom nepodobna staništa poput oranica obilno tretiranih pesticidima što dodatno utiče na zdravlje i spremnost na dugu seobu ptica koje uspeju da prežive.

– Pored krivolova i elektronskih vabilica, ova vrsta je izuzetno ugrožena i nestankom adekvatnih i kvalitetnih staništa na račun intenzivne pojoprivrede. Ako nešto može i treba prvo da se reši, onda je to iskorenjivanje upotebe vabilica, ali DZPPS se svakako zalaže za trajnu zabranu lova na prepelice, jer vrste moramo štiti dok ih još ima u određenom broju, a ne kada postane prekasno –rekao je Milan Ružić, izvršni direktor DZPPS.

Korišćenje elektronskih vabilica na području Republike Srbije zabranjeno je Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o divljači i lovstvu, te nizom međunarodnih ugovora. Prema domaćem Кrivičnom zakoniku korišćenje tih uređaja u lovištu okarakterisano je kao krivično delo za koje je zaprećena zatvorska kazna od 6 meseci do 3 godine.

DZPPS je objavilo mapu sa svim zabeleženim slučajevima upotrebe vabilica od 2000. godine od kada radi na rešavanju ovog problema: žutom bojom su označene lokacije gde su zabeležene vabilice od 2000. do 2009. godine, narandžastom one iz perioda 2010-2019. i crvenom bojom one zabeležene od 2020. do 2023.

Mapa je javno dostupna kako bi građani mogli da je pogledaju, provere da li u njihovoj neposrednoj blizini ima zabeleženih slučajeva i obrate pažnju na zvuk koji će u narednom periodu dolaziti sa polja. Upotrebu vabilica kao kršenje zakona potrebno je prijaviti policiji, a uvek se možete obratiti za pomoć i Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

– Ova mapa koja se crveni od zabeleženih slučajeva je nešto što pokušavamo da suzbijemo u prethodne dve i po decenije, ali želimo da je pokažemo ljudima kako bi uvideli razmere problema. Pritom, gde su svi slučajevi koji nisu zabeleženi? Očuvanje prirodnih vrednosti je odgovornost svakog od nas i u skladu sa tim treba postupati – zaključuje Ružić.

Izvor i foto: DZPPS