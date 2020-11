Štab za vanredne situacije grada Kruševca, na osnovu preporuka Kriznog štaba, na 25. telefonskoj vanrednoj sednici, doneo je odluku da se skrati radno vreme svih ugostiteljskih i trgovinskih objekata do 21 čas

– Ograničava se rad trgovačkih i ugostiteljskih objekata (tržni centri, marketi, kafići, barovi, restorani, hoteli-hotelski restorani, kladionice koje pružaju ugostiteljske usluge, igraonice za decu i svi ostali objekti ) na teritoriji grada Kruševca do 21 čas i navedeno ograničenje traje do pet časova narednog dana– odluka je koja stupa na snagu sutra (17.novembar) a koju je gradski Štab doneo na osnovu odluka Kriznog štaba Vlade Srbije.

Navedenim objektima naloženo je strogo poštovanje svih epidemioloških mera propisanih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19 koju je donela Vlade Republike Srbije.

Zabrana rada posle 21 sat ne odnosi se apoteke, dostave hrane , delove benzinskih pumpi za naplatu goriva, te na privredne subjekte koji rade i treću smenu.

Na 25. vanrednoj sednici Gradskog štaba doneta je odluka da se nastavi sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom u koordinaciji inspekcijskih organa Grada Kruševca i republičkih inspekcijskih organa, kao i drugih državnih organa na nivou Rasinskog upravnog okruga, u skladu sa dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Na snazi ostaje i naredba o zabrani okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Od sutra skraćeno radno vreme kafića, marketa, barova, igraonica…

