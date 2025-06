Od subote kreće večernja pešačka zona Vidovdanskom

Kruševačka Gradska uprava (Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove) je donela Rešenje da se određuje privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila za hitne intervencije u ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa ulicom Topličinom i ulicom Takovskom, u periodu od 14.juna do 15. avgusa 2025. godine, svakog dana, u vremenu od 19:00 do 23:00 časa, radi formiranja pešačke zone

Autobusko stajalište „Spomenik“ iz Ul. Vidovdanske privremeno se dislocira od Doma sindikata na Trg kosovskih junaka ispred Kocke.

Saobraćaj u ovom periodu usmerava se na alternativne pravace iz pravca Trga fontana na Ulicu Takovsku, a iz pravca centra grada na Ulicu Balkansku.

Imajući u vidu povećan broj pešaka u večernjim satima u ulici Vidovdanskoj, naročito roditelja sa malom decom, povoljne vremenske prilike, kao i vreme održavanja i obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti, utvrđena je potreba da se i ove godine odredi privremena zabrana saobraćaja i na taj način formira pešačka zona u glavnoj ulici tj. u ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa ulicom Topličinom i ulicom Takovskom, u letenjem periodu tj. u periodu od 14.06.2025. godine do 15.08.2025. godine, svakog dana, u vremenu od 19:00 do 23:00 časa, radi formiranja pešačke zone.