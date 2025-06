Otpočela 35. Kruševačka književno – filozofska škola

U okviru Vidovdanskih svečanosti u Gradskoj upravi sa radom je počela 35. Filozofsko-književna škola. Ove godine tema je „Aktuelnost iskustva u umetnosti i filozofiji“. U radu škole učešće su uzeli brojni autori, profesori univerziteta i mladi stvaraoci – ukupno njih 29

Ove godine u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i pod pokroviteljstvom Grada Kruševca organizujemo 35. po redu kruševačku književno – filozofsku školu. Ova manifestacija koja traje više od tri decenije okuplja eminentne književnike, filozofe i autore iz zemlje i regiona. Tema ovogodišnjeg zasedanja je „Aktuelnost iskustva u umetnosti i filozofiji“. Predavači dolaze iz Beograda, Niša, Sombora, a tu su i autori iz Kruševca- kazala je direktorka Kulturnog centra Kruševac Marija Cvetković.

O ovogodišnjoj temi govorio je predsednik Saveta Kruševačke književno – filozofske škole dr Slobodan Kanjevac.

Kruševačka književno – filozofska škola je proizvod jedne tradicije da se tematizuju ona pitanja za koja su zainteresovani kako filozofi, tako i književnici. Ove godine su, pored filozofa i književnika u radu škole učešće uzeli i predstavnici drugih profesija (umetnici, estetičari, teolozi, sociolozi…). Tema je polivalentna sa društvenog aspekta. Radi se o tome da se iz pomenutih oblasti prezentuje pojam iskustva i da se preispita značaj iskustva kao takvog. Iskustvo je ono što daje osnovu znanju, istini i nauci. Sve zavisi od toga kako iskustvo doživljavamo i kako ga prezentujemo. Jako je važno ne samo kako dolazimo do iskustva, već i kakvo je zadržavanje (retencija) iskustva. Ono omogućuje da se ne ponavljaju greške – da nemate iluziju, zabludu, pogrešnu predstavu… Iskustvo treba da pročisti našu svest u svetu da bismo taj svet bolje razumeli. Iskustvo je jedna otvorena kategorija. Ono se uvek preispituje na određeni način – ono što je poslednje to se zadržava kao valjano, ali i dalje podložno preispitivanju. To se najbolje postiže dijalektikom. Dijalektičkim prosuđivanjem mi preispitujemo svoje znanje i uverenja. Jako je važno da se iskustvo eksplicira i pokaže. To je put ka istini.

Svima prisutnima dobrodošlicu u ime Grada poželeo je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović. On se zahvalio svim učesnicima na zalaganju i svemu onome što rade i ostavljaju budućim generacijama u amanet.

Danas otvaramo 35. po redu književno – filozofsku školu. Tema „Aktuelnost iskustva u umetnosti i filozofiji“ je zaista interesantna, kreativna i otvara mnoge mogućnosti u pogledu analiza, sagledavanja našeg celokupnog društva i sveta u kome živimo- rekao je gradonačelnik i izrazio nadu da će naredne godine biti još više učesnika književno – filozofske škole i poželeo svim učesnicima puno sreće u daljem radu.

Drugo, treće i četvrto zasedanje planirani su tokom dana i sutra od 12 i 30 časova u Beloj Sali Kulturnog centra Kruševac.

Ova značajna intelektualna i kulturna tribina organizovana je pod pokroviteljstvom Grada Kruševca i Kulturnog centra Kruševac, a predsedava joj dr Slobodan Kanjevac, koji je prošle godine izabran za predsednika Saveta Škole.

